Rencontre avec ces Belges qui s'installent à la montagne: "On a vraiment envie d'apporter la fête liégeoise aux Trois Vallées !"

On estime que chaque année, 750.000 Belges passent une partie de l'hiver à la montagne. Ce que l'on sait moins, c'est que de nombreux compatriotes ont aussi fait le choix de vivre dans les Alpes. Certains sont saisonniers ou carrément installé dans les stations d'altitude.

Arnaud, 32 ans, est moniteur de ski à Méribel. Bien que cela ne s'entende presque plus, il est liégeois. C'est à l'âge de 10 ans qu'il a décidé de faire ce métier. "J'ai vraiment été illuminé par ce que l'on a aujourd'hui en fait : Ciel bleu, neige blanche, l'air frais. Je me suis senti tellement bien que j'ai eu un flash. Je me suis dit que plus tard je serai là-haut". Ses élèves du jour, Daniel et Myriam ne se doutent pas qu'Arnaud est belge, et c'est compréhensible : cette nationalité est peu reconnue en ski alpin. Il faut dire qu'il n'en fait pas la promotion non plus, "c'est vrai que quand mes clients français ou autres me posent des questions classiques, comme "Arnaud tu es né où, tu viens d'où, est-ce que tu habites ici, qu'est-ce que tu fais pendant l'été", ben je leur réponds, il n'y a pas de raison de mentir non plus, je donne la vérité" admet-il. "Oui je suis né en Belgique, mais ça fait de nombreuses années que je suis installé ici".

Dans la vallée d'à côté, encore un petit bout de Belgique : l'hôtel-restaurant Au Toré, et son chef, Jean-Sébastien Prijot, de Spa. "On a vraiment envie d'apporter la fête liégeoise aux Trois Vallées" dit-il. Son propriétaire, René Baudinet, un liégeois, devait inaugurer son hôtel l'année dernière, mais à cause du Covid, il n'a ouvert que cet hiver. Aujourd'hui, son établissement est un succès, toutes les chambres sont occupées cette semaine : "Étant la semaine des congés scolaires belge, c'est la folie ! Il y a des Belges partout, on parle belge, on parle wallon partout ici !"