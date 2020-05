Réouverture des plages de La Baule et Pornichet sur le littoral atlantique

La préfecture de Loire-Atlantique a autorisé l'ouverture des plages de La Baule et Pornichet, fermées depuis le confinement, pour "l'exercice d'activités dynamiques", selon un arrêté consulté mercredi.

"Les plages de @VilleLaBaule et de @pornichet44 autorisées à rouvrir dès (mercredi) de 8h à 21h. Baignade et pêche autorisées", a annoncé le préfet sur Twitter.

"Toute présence statique, assise ou allongée, est interdite" sur ces plages "ainsi que la pratique du pique-nique", selon un arrêté préfectoral daté du 12 mai.

Les regroupements de plus de dix personnes, les activités physiques collectives, les "pratiques festives" et la consommation d'alcool sont également interdites sur la plage de La Baule, souvent décrite localement comme "la plus plage belle d'Europe".

La promenade, la baignade, la pratique sportive individuelle et la pêche à pied, sont en revanche autorisées par l'arrêté préfectoral.

Les mairies de La Baule et Pornichet doivent afficher les consignes de sécurité à l'entrée et à la sortie des plages et veiller au respect des mesures de "distanciation sociale" (un mètre entre les personnes et cinq mètres entre les groupes).

"L'accès aux plages répond à une nécessité pour maintenir l'attractivité économique et touristique" de ces communes, souligne le préfet dans l'arrêté.

Des plages de la Méditerranée à la mer du Nord en passant par l'Atlantique, pourraient également rouvrir dès ce weekend pour des promenades ou du sport, sous réserve de l'acceptation des dossiers présentés par les municipalités, selon plusieurs préfets.

Plusieurs maires demandent la réouverture des plages, fermées depuis le confinement imposé pour la lutte contre l'épidémie de coronavirus, pour permettre aux riverains de faire de l'exercice. Le ministère de l'Intérieur avait annoncé jeudi des possibilités au "cas pour cas", également pour les lacs.