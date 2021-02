RER B: Alstom choisit l'affrontement en retirant l'offre de Bombardier Transport

Alstom a choisi d'aller à l'affrontement avec ses principaux clients jeudi en retirant l'offre de Bombardier Transport, pourtant retenue par la RATP et la SNCF pour fournir les nouvelles rames de la ligne B du RER, expliquant que le contrat n'est pas viable.

RATP et SNCF n'ont pas tardé à condamner cette décision, se disant prêtes "à engager toutes les actions judiciaires" pour obliger le groupe français à exécuter le contrat.

Bombardier Transport et l'espagnol CAF avaient été retenus, face à l'offre (plus chère) d'Alstom, pour fournir 146 rames de RER, pour 2,56 milliards d'euros, la livraison des premières rames étant prévue fin 2025.

Mais Alstom a multiplié les recours, parvenant à retarder la signature du contrat jusqu'à sa prise de contrôle de Bombardier Transport, effective depuis le 29 janvier.

"Les conditions technico-financières de l'offre du consortium Bombardier-CAF ne correspondent pas aux prix de marché et ne permettent pas d'exécuter ce contrat sans risques importants pour le financeur, l'exploitant, les voyageurs et pour notre entreprise", a expliqué le constructeur ferroviaire.

Alstom, dont les propositions de médiation ont été rejetées, dit par conséquent "n'(avoir) eu d'autre choix" que d'annoncer le retrait de l'offre de Bombardier Transport. S'il a "toujours honoré ses contrats", il indique n'avoir "jamais signé ni démarré" un contrat qu'(il) sait, dès la signature, déséquilibré (techniquement, industriellement ou financièrement)".

- "Trop belle pour être vraie" -

Le PDG d'Alstom Henri Poupart-Lafarge avait évoqué mercredi la perspective de perdre "beaucoup d'argent" sur ce contrat, jugé mal ficelé. "Cette offre est trop belle pour être vraie", a-t-il expliqué jeudi soir dans un entretien au Figaro.

"Elle montre une agressivité sur les coûts qui n'est pas raisonnable. Les choix techniques ne comportent aucune marge d'erreur, ceux des équipements sont réalisés au plus juste et le gabarit des trains n'est pas aux normes". Le calendrier est en outre trop serré et les coûts sous-estimés, a-t-il accusé.

"Si nous acceptions ces conditions, il est certain que la RATP, qui est un client très exigeant, nous demanderait de tout refaire et nous pénaliserait en cas de retard", a-t-il ajouté.

"Il reste l'offre d'Alstom qui est toujours sur la table", a relevé le dirigeant.

"Nous pouvons discuter de cette offre ou de celle de Bombardier Transport-CAF...", a-t-il ajouté. M. Poupart-Lafarge avait indiqué hier qu'il faudrait dans ce dernier cas discuter aussi des conditions financières, en clair revoir le prix à la hausse.

"Si la RATP ne veut pas discuter et que le RER B prend du retard, ce sera de sa responsabilité et de celle de la région Ile-de-France, qui devront lancer un nouvel appel d'offres", a asséné Henri Poupart-Lafarge.

- "Stratégie d'entrave" -

La RATP, la SNCF et Ile-de-France Mobilités --qui finance les trains-- considèrent que le constructeur est tenu d'honorer le contrat, signature ou pas, dès lors qu'il a fait une offre ferme et qu'il a été retenu. Sans négociation possible.

"Le groupement RATP/SNCF Voyageurs se dit prêt à engager toutes les actions judiciaires à l'encontre d'Alstom-Bombardier, compte tenu de l'engagement pris par le groupement Bombardier/CAF lors de la remise de l'offre ferme", le 4 janvier, ont indiqué les deux entreprises publiques dans un communiqué commun jeudi soir.

"Par son rachat de la société Bombardier Transport, Alstom a repris l'ensemble des contrats et engagements de l’entreprise", ont-elle ajouté.

S'agissant de l'offre elle-même, RATP et SNCF se sont indignées des commentaires d'Alstom, notant qu'un cabinet externe "reconnu et indépendant" l'avait validée, outre leurs propres services.

La présidente d'Ile-de-France Mobilités (et de la région Ile-de-France) Valérie Pécresse a encore dénoncé jeudi matin "la stratégie d'entrave absolument scandaleuse d'Alstom", lui demandant de "tenir sa parole".

Non sans rappeler que l'autorité régionale des transports a passé pour 19 milliards d'euros de commandes au groupe et à Bombardier.

Mme Pécresse a convoqué la RATP et la SNCF vendredi afin de trouver des solutions "pour sortir de l'impasse", selon un porte-parole.

Henri Poupart-Lafarge dit être conscient du "risque en termes d'image pour Alstom", et assume la perspective d'un recours en justice. "Si nous sommes attaqués, nous expliquerons en détail pourquoi l'offre que nous retirons n'est ni viable ni exécutable", a-t-il indiqué au Figaro.