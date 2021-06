Restaurants et cafés rouvrent leurs salles en France, touristes américains en vue

(Belga) Réouverture des bars et restaurants sans terrasse, salles de gym ou d'escalade prises d'assaut: les Français ont renoué mercredi avec des loisirs dont ils étaient privés depuis des mois, à la faveur de nouveaux assouplissements des règles anti-Covid, tandis que les Etats-Unis s'acheminent vers une reprise des voyages internationaux.

Trois semaines après la réouverture des terrasses, des cinémas et musées et des commerces spécialisés avec des jauges réduites, c'est la deuxième étape du déconfinement, avec en prime un couvre-feu qui passe à 23h00 au lieu de 21h00. Les cafés et restaurants peuvent à nouveau accueillir du public en intérieur, à 50% de leur capacité. Le télétravail est assoupli, tout comme les règles dans les cantines et pour les pots entre collègues. Il faudra attendre le 30 juin pour la fin du couvre-feu, des jauges dans les bars, restaurants et espaces culturels, et des limitations aux rassemblements en extérieur. A condition que la situation sanitaire continue de s'améliorer, a averti mardi le président Emmanuel Macron, qui a appelé les Français à rester "prudents" et à se faire vacciner en masse. La campagne de vaccination devrait atteindre son objectif de 30 millions de primo-vaccinés au 15 juin ce qui signifie que 57% de la population française adulte aura reçu au moins une première dose. Le nombre d'hospitalisations a baissé à moins de 14.000 malades du Covid-19 soignés à l'hôpital contre plus du double à la mi-avril. Dans ces conditions, reverra-t-on bientôt les touristes américains dans les cafés et restaurants de Paris? Les Etats-Unis ont fait mardi des pas mesurés vers un retour des voyages internationaux, et en annonçant la création de groupes de travail avec "des partenaires clé" --le Canada, le Mexique, l'Union Européenne et le Royaume-Uni-- pour préparer cette reprise. Juste avant la visite du président Joe Biden en Europe, Washington a abaissé son avertissement aux voyageurs voulant se rendre dans plusieurs pays européens, dont la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Ainsi que le Japon, à un mois et demi des Jeux olympiques, ou encore le Canada et le Mexique. Ce revirement intervient au moment où l'Union européenne a décidé d'autoriser l'entrée aux voyageurs américains vaccinés contre le Covid, mais demande la réciprocité aux Etats-Unis. (Belga)