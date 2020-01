Retraites: les avocats reconduisent leur grève pour une semaine

Les avocats, très mobilisés depuis début janvier, ont reconduit vendredi leur grève pour une semaine après avoir multiplié les actions contre le projet de réforme des retraites, comme à Bordeaux où 300 robes noires ont tourné le dos aux autorités le jour de la rentrée judiciaire.

A Lyon, Caen, Toulouse, Bastia, partout en France, en silence ou bruyamment, les avocats ont rivalisé d'imagination vendredi pour dénoncer le projet de réforme des retraites synonyme selon la profession de doublement des cotisations et de baisse de leurs pensions.

A l'issue de cette journée, le Conseil national des barreaux (CNB), qui représente les 70.000 avocats français, s'est prononcé l'unanimité pour une semaine supplémentaire de grève, et exigé d'être "reçu sans délai" par le Premier ministre.

Le CNB condidère que la proposition de l'éxécutif de maintenir la caisse propre à leur profession mais au sein du régime universel, ne fait que "confirmer la fin de notre régime autonome".

"Nous en avons assez d'être méprisés par la garde des Sceaux, par les pouvoirs publics, et nous tiendrons bon jusqu'au bout, nous bloquerons le système jusqu'au bout", a prévenu le bâtonnier de Bordeaux Christophe Bayle.

Dans la salle des pas perdus de la cour d'appel bordelaise, l'image a frappé en ce jour de rentrée judiciaire: les autorités administratives, judiciaires et des forces de l'ordre invitées à l'audience solennelle ont été accueillis par une haie de 300 avocats en colère, qui leur ont tourné le dos avant d'entonner la Marseillaise.

"Tourner le dos à l’État, c'est hautement symbolique: on ne nous écoute pas et on nous méprise donc il n'est pas question de leur faire une haie d'honneur", explique à l'AFP Emmanuel Gauthier, avocat à Bordeaux.

"Ce n'est pas contre eux, c'est pour qu'ils nous soutiennent", ajoute sa consoeur Marion Garrigue-Vieuville.

"Une bonne justice est indissociable de la défense des justiciables", a réagi la première présidente de la cour d'appel Gracieuse Lacoste qui présidait l'audience en présence du procureur général Vincent Lesclous. Mais face à la méthode employée, elle a tenu à souligner devant les robes noires, restées debout, le dos tourné durant l'audience: "jamais la justice ne tourne le dos, même symboliquement, aux avocats".

Massés devant les marches du Palais de justice, les avocats bordelais, qui ont reconduit leur mouvement jusqu'au 24 janvier, ont aussi, comme dans d'autres villes, accroché leur robe aux grilles du Palais de justice, symbole selon Me Gauthier de "la disparition de 30% des cabinets si la réforme passe".

- "Nous tiendrons bon" -

D'autres juridictions ont vu leur audience solennelle de rentrée fortement perturbée par la grogne des avocats.

A Toulouse, certains se sont allongés à l'entrée de la salle où se tenait l'audience de rentrée au tribunal, obligeant les invités à les enjamber. Les revendications des avocats ont parfois couvert les interventions du nouveau procureur général.

A Lyon, une centaine de confrères ont observé un sit-in silencieux peu avant l'audience du dernier jour du procès Preynat, tandis qu'à Grenoble leurs homologues ont formé une haie d’accueil des autorités invitées à l'audience de rentrée de la cour d'appel.

A Caen, quelque 200 à 300 avocats ont observé une minute de silence en marge de l'audience solennelle de la cour d'appel qu'ils ont quittée en signe de protestation.

Ce rendez-vous qui marque la rentrée judiciaire dans les tribunaux et cours d'appel a également été boudé à Bastia où plusieurs dizaines d'avocats sont restés sur les marches du palais de justice, arborant un col rouge, au lieu du traditionnel rabat blanc, en signe de colère.

Des robes noires se trouvaient également parmi quelque 200 manifestants qui ont perturbé puis interrompu vers 10H30 l'émission de radio RMC les "Grandes Gueules" délocalisée aux Halles de Béziers (Hérault) en amont des municipales.

