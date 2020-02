Retraites: les opposants redescendent dans la rue, des grèves se poursuivent

"La mobilisation est là" pour la neuvième fois. Réfutant tout essoufflement, les opposants à la réforme des retraites étaient dans la rue jeudi pour réclamer son retrait, avec une poursuite des grèves, tandis que le texte a démarré cette semaine son parcours à l'Assemblée nationale.

A Montpellier, Nice, Béziers ou Sète, les manifestants ont commencé dès le matin à réclamer le "retrait d'un projet injuste et dangereux", à l'appel de la CGT, FO, Solidaires, de la FSU et d'organisation de jeunesse (Unef, MNL, UNL). Ils étaient 4.500 à Marseille, 3.500 à Toulouse ou Bordeaux et 2.700 à Rennes selon la police.

A Nice, une cinquantaine de pompiers en grève depuis juin se sont allongés sur les rails du tram, bloqué pour 24 heures comme la plupart des bus. "Même si on est peu, on restera", assure Benjamin Vuolo, 52 ans, élu du syndicat autonome des pompiers et très remonté contre la réforme qui reporte leur âge de départ de 57 à 59 ans.

- "Mur du mépris" -

A Bordeaux, ils ont érigé un "mur du mépris" bloquant l'entrée principale du rectorat pour dénoncer la politique gouvernementale et la répression policière.

A Marseille, Sophie, rentrée à 40 ans à la Sécurité sociale après une carrière dans le privé, a les larmes aux yeux: "c'est la Sécu qu'on est en train de faire disparaître. D'abord la branche vieillesse et puis ce sera la santé".

A Tours, les avocats vêtus de leur robe, d'un masque blanc et d'un foulard rouge ont formé une chaîne humaine avant d'assister en silence à l'audience solennelle de rentrée du tribunal.

"La mobilisation est là. Ceux qui refusent de la voir doivent ouvrir les yeux", a affirmé le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez, peu avant le départ du cortège parisien, qui s'est élancé peu après 14H00 de la gare de l'Est en direction de la place de la Nation. "Réforme abjecte. Retrait exigé", proclamait une pancarte derrière la traditionnelle banderole de tête "Retraites à points tous perdants et d'abord nos enfants".

"On est loin d'être à la fin du mouvement", a-t-il assuré, dénonçant la "pseudo loi" en cours d'examen à l'Assemblée nationale.

Présent lui aussi dans le cortège parisien, le chef de file des Insoumis Jean-Luc Mélenchon a demandé à Emmanuel Macron d'organiser un référendum sur la réforme des retraites. "On a l'impression d'avoir affaire à un obstiné qui a perdu le contact avec la réalité."

Les travaux ont démarré cette semaine au sein de la commission spéciale de l'Assemblée nationale, qui doit examiner plus de 20.000 amendements, dont 19.000 des députés LFI.

La CFDT, favorable à un système "universel" par points, fait du lobbying auprès des députés pour améliorer les textes et a travaillé en ce sens sur des amendements, de même que la CFTC et l'Unsa.

La CFE-CGC, opposée à la réforme, a aussi proposé 22 amendements, quand FO a écrit aux parlementaires pour qu'ils "n'approuvent pas" le projet de loi. "Il est encore temps de revenir sur ce qui s'annonce être une catastrophe", a expliqué le numéro un de FO Yves Veyrier, qui défilait à Paris.

"La frustration de ne pas être entendu peut se transformer en un colère beaucoup plus importante que ce qu'on a vu depuis quelques jours", a mis en garde le leader de la FSU Benoît Teste.

- Appel à un lundi noir à la RATP -

Dans la rue, des actions se sont poursuivies cette semaine, organisées notamment par des fonctionnaires (police scientifique, éboueurs, égoutiers...).

La ministre de la Justice Nicole Belloubet a affirmé jeudi qu'il n'y aurait pas, jusqu'en 2029, "d'augmentation de cotisation" retraite pour les avocats, qui doivent décider vendredi de la suite du mouvement.

Côté grève, plusieurs secteurs ont pris le relais des transports, où le trafic était "normal" à la RATP et avec "peu de perturbations" à la SNCF.

L'Unsa-RATP, premier syndicat de la régie des transports parisiens, a toutefois appelé à un "lundi noir dans les transports" d'Ile-de-France le 17 février, jour de l'examen du projet de réforme des retraites à l'Assemblée nationale.

Le taux de grévistes était jeudi midi de 2,79% dans la fonction publique d'Etat (3,44% dans l'Education), selon le gouvernement.

Dans le secteur maritime, la CGT a organisé une opération "ports morts", entraînant des retards pour les navires de Corsica Linea à Marseille.

Les salariés restent aussi mobilisés dans le nucléaire, comme à la centrale de Penly en Normandie, où 83% des salariés sondés ont voté contre la réforme.

Dans le secteur des déchets, les salariés des trois sites d'incinération d'Ile-de-France ont reconduit leur mouvement jusqu'à vendredi. La métropole Aix-Marseille-Provence a annoncé une procédure de réquisition de ses agents en grève, pour évacuer les 3.000 tonnes de déchets en souffrance dans les rues.

Lors du huitième appel à une journée interprofessionnelle le 30 janvier, la mobilisation avait marqué le pas, avec 108.000 manifestants en France (ministère de l'Intérieur), contre 249.000 lors de la journée précédente, le 24 janvier.

La suite du mouvement doit être décidée lors d'une réunion au siège de la CGT en fin de journée.

