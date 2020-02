Retraites: Mélenchon promet une "noria" insoumise à l'Assemblée

Le président du groupe des députés LFI Jean-Luc Mélenchon a promis jeudi une "noria" insoumise pour s'opposer au projet de loi sur les retraites, dans l'hémicycle à partir de lundi, afin "d'enfoncer la ligne de défense macroniste" et "donner du temps à la mobilisation sociale".

M. Mélenchon a revendiqué, lors d'une conférence de presse à l'Assemblée nationale, une "victoire" en commission spéciale des retraites, dont les travaux se sont achevés sans que la totalité du projet ait été examinée à cause des milliers d'amendements déposés par les Insoumis.

"Nous récusons que ça ait été de l'obstruction au sens d'empêchement du débat, c'est le contraire, on l'a rendu possible, et on a levé plusieurs lièvres", a plaidé le député des Bouches-du-Rhône.

"Nous avons remporté une victoire en les obligeant à supporter une discussion portant sur l'ensemble du texte de loi alors qu'ils comptaient découper ça en rondelles sans qu'on n'en voie la cohérence", a-t-il ajouté.

Il a promis une "noria" insoumise comparable à partir de lundi, avec des députés "qui de jour en jour auront à porter la bataille". "Nous allons traiter ces conditions de plénière avec autant de soin que la commission spéciale, même si elles sont un peu différentes", a prévenu Jean-Luc Mélenchon.

Il a d'ores et déjà revendiqué un nombre suffisant de signataires, 58, pour le dépôt lundi d'une motion référendaire afin de demander au président de la République de soumettre la réforme au référendum. Une motion de censure rassemblant la gauche devrait suivre, à un stade encore indéterminé.

La députée Clémentine Autain s'est dite "hallucinée" que les députés Marcheurs soient "incapables de répondre sur des enjeux phares". "Pas question que ce projet de loi passe comme une lettre à la poste à l'Assemblée", a renchéri le député Adrien Quatennens, son collègue Eric Coquerel voulant, lui, "creuser des tranchées".

"La bataille continue dans l'hémicycle, elle a pour objectif essentiel d'intéresser toujours plus de monde au contenu de cette loi pour enfoncer la ligne de défense macroniste, extrêmement pauvre, et de donner du temps à la mobilisation sociale", a résumé Jean-Luc Mélenchon.

A ce titre, Eric Coquerel a annoncé la participation des Insoumis à un Comité national de soutien aux mobilisations contre la réforme, qui a déjà glané selon lui "des centaine de signataires, politiques, associatifs, culturels", et qui organise lundi un rassemblement près de l'Assemblée nationale.