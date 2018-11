Réunis à Lourdes, les évêques accueillent pour la première fois des victimes de pédophilie

Sous la pression de nouveaux scandales, les 118 évêques catholiques de France ont ouvert leur assemblée samedi à Lourdes en promettant de prendre leur "juste part" dans la "réparation" des victimes de pédophilie, dont quelques-unes seront accueillies dans l'après-midi pour la première fois dans la cité pyrénéenne.

"Depuis maintenant plus de quinze ans", les évêques ne sont "pas sans rien faire pour accompagner toujours mieux les victimes, pour prévenir ces drames inqualifiables, pour agir avec grande fermeté vis-à-vis des auteurs", a affirmé Mgr Georges Pontier, président de la Conférence des évêques (CEF), lors de l'ouverture de son "parlement" dans l'hémicycle Sainte-Bernadette du sanctuaire marial.

"Nous n’avons que trop lentement perçu la profondeur de (la) blessure" des personnes abusées, a-t-il poursuivi, souhaitant que les évêques prennent leur "juste part dans la réparation humaine, spirituelle et ecclésiale de ce qui a été détruit dans leur chair et leur vie".

Pour la première fois à Lourdes, des victimes de pédophilie dans l'Eglise vont participer à des groupes de travail comprenant deux victimes et une trentaine d'évêques chacun. Il s'agit de se "mettre en situation d’écoute et de réflexion", a déclaré l'archevêque de Marseille. "Nous voulons aussi comprendre pourquoi l'Eglise n'a pas su les aider", avait-il dit samedi à La Provence.

Une conférence de presse commune est prévue en fin de journée, avec 4 évêques et 2 ou 3 victimes.

"C'est l'occasion d'avoir une parole qui explique, qui apaise", a récemment affirmé à l'AFP l'une d'entre elles, Véronique Garnier, qui espère cette rencontre "depuis très longtemps".

Olivier Savignac, partie civile au procès mardi à Orléans de l'abbé Castelet pour atteintes sexuelles et de l'ancien évêque André Fort pour non-dénonciation (des peines de prison ferme ont été requises contre les deux prélats), veut "envoyer un signe fort auprès des évêques". Ils doivent prendre "conscience de la gravité des faits" au moment où de nouveaux scandales d'abus sexuels ont récemment éclaté aux Etats-Unis et en Allemagne.

Cette semaine, l’Église catholique en Vendée a également annoncé qu'elle enquêtait sur des faits de pédophilie dans deux établissements du département entre 1950-1979.

La principale association de victimes, La Parole libérée, a renoncé à venir à Lourdes, son président jugeant que les victimes, pas entendues devant l'ensemble des évêques, sont finalement reçues en catimini". "Opération de communication", dénonce ainsi François Devaux.

- Le père Vignon sanctionné -

Jusqu'au 8 novembre, le parlement de la CEF va également discuter de "la question de faire appel à un groupe d'experts indépendants, historiens et d'autres compétences" pour faire la transparence sur les abus sexuels dans l'Eglise par le passé, a confirmé Mgr Pontier.

Réclamée par un collectif de personnalités, une demande de commission d'enquête parlementaire sur les actes de pédophilie dans l'Eglise s'est heurtée il y a deux semaines au refus du Sénat. A défaut, une simple mission d'information portant sur les "abus sexuels dans tous les lieux d’accueil des mineurs" va être lancée.

En attendant, un mauvais signal a été lancé jeudi: le père Pierre Vignon, ce curé du Vercors qui a soutenu les victimes et avait appelé en août à la démission du cardinal Philippe Barbarin poursuivi pour non-dénonciation, a appris qu'il était écarté de ses fonctions de juge auprès du tribunal ecclésiastique de Lyon. Une décision prise par une douzaine d'évêques de la région.

Et Mgr Pontier, dans une interview à la Provence, a commenté le procès qui s'est tenu à Orléans mardi, en jugeant le réquisitoire du procureur "sévère" et "dur". "Faut-il faire de l'évêque (Mgr André Fort, qui était jugé pour non-dénonciation) un bouc-émissaire ?", a-t-il lancé. "Faire un exemple n'est pas le but de la justice", a-t-il estimé.

Ce samedi, plusieurs associations dont Ending Clergy Abuse appellent par ailleurs toutes les victimes de pédophilie dans le monde à se rassembler dans plusieurs villes (New York, Milan, Kampala...) près de leur cathédrale la plus proche.

L'assemblée va également aborder les questions de vocations, du synode des jeunes ou encore de l'Europe.