Risque MAXIMAL d'avalanches à Chamonix: "On nous a dit d'évacuer. On ne fait pas trop les malins"

Plus d'une centaine de chalets étaient visés par un plan d'évacuation dans la célèbre station française de Chamonix en raison du risque maximal d'avalanche lundi dans le massif du Mont-Blanc, ont annoncé les autorités locales.

Du côté du réseau routier, tout le haut de la vallée de Chamonix, en direction de la Suisse, est fermé à la circulation, isolant plusieurs villages. "La situation est hors normes ! On a une quantité de précipitations reçues de l'ordre de 5 mois tombées en 45 jours. Et des niveaux de neige en altitude extrêmement importants, ce qui arrive tous les quinze ans dans cette ampleur", a souligné le maire de Chamonix, Eric Fournier.

Après de premières évacuations samedi, d'autres ont suivi dans des zones en pied de couloirs d'avalanches: "On est à plus d'une centaine de chalets visés. Tous ne sont pas occupés à cette époque de l'année", a affirmé M. Fournier. Des mesures de confinement ont également été prises pour des zones à risque. "Plus de mille propriétaires ou occupants avaient été contactés à la mi-journée. On leur demande de rester chez eux, de fermer les volets sur les façades exposées", a poursuivi le maire.

Sur Bel RTL ce matin, un touriste témoignait: "Ils nous ont donné une heure et on nous a dit d'évacuer. On ne fait pas trop les malins. On joue la sécurité et les consignes et on va coucher ailleurs. On a fait notre petit paquet pour la nuit. On a pris notre brosse à dent, notre slip de rechange et on va dormir à l'hôtel. On ne réfléchit pas. On ne s'amuse pas à jouer les héros et on évacue".

Le domaine skiable a été fermé. C'est la seconde fois de l'hiver que le massif du Mont-Blanc est concerné par un risque maximal avalanches (5/5).