Rodrigues pour un vote anti-Macron, "quitte à ce qu'il finisse deuxième"

Jérôme Rodrigues, une des figures des "gilets jaunes", a appelé pour les élections européennes "à faire un vote anti-Macron, quitte à ce qu'il finisse deuxième", samedi en marge d'une manifestation à laquelle il participe à Lyon.

"J'appelle aujourd'hui aux européennes à faire un vote anti-Macron, quitte à ce qu'il finisse deuxième, qu'il redescende un petit peu d'un étage, qu'il redevienne un petit peu terre à terre et qu'il vienne nous servir nous plutôt que les plus riches", a déclaré M. Rodrigues, interrogé par l'AFP avant le départ du cortège place Bellecour.

"J'appelle au vote, j'appelle surtout pas à l'abstention, l'abstention c'est voter Macron, ça rime, aussi bien pour le vote blanc, on évite, et surtout je m'inscris dans un vote anti-Macron", a-t-il insisté, sans être plus précis sur le bulletin que lui-même glissera dans l'urne.

Ce ne sera pas en tout cas celui de la liste "gilets jaunes" conduite par Francis Lalanne, qu'il accuse de "récupération" à ses dépens.

"Je le respecte, je le juge pas, il fait ce qu'il a à faire, les gens sont à même de choisir s'il faut voter pour lui, ce que je ne supporte pas aujourd'hui c'est la récupération qu'il en fait, il apparaît avec des tee-shirts à mon effigie, je ne m'inscris pas avec Lalanne", a souligné M. Rodrigues.

"Je n'ai rien à voir avec ce monsieur, il fait son bout de chemin tout seul et le mouvement fait le sien. Le mouvement s'était inscrit sur de la non-politique, du moins jusqu'aux élections européennes, il a voulu prendre son chemin, qu'il le prenne, je me désolidarise de ce monsieur-là", a-t-il ajouté.

Les récents sondages diffusés en vue du scrutin européen du 26 mai ont donné La République en Marche et le Rassemblement national au coude-à-coude, autour de 21-22% des intentions de vote à 15 jours des élections.