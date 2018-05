Roland-Garros: Barrère laisse passer sa chance

Le Français Grégoire Barrère (196e) a laissé passer sa chance à Roland-Garros, battu en cinq manches par le Moldave Radu Albot (97e) après avoir mené deux sets à zéro (4-6, 0-6, 7-5, 6-1, 6-2) au premier tour dimanche.

Sur le nouveau court N.18 semi-enterré, sous un chaud soleil, tout semblait bien parti pour Barrère, bénéficiaire d'une invitation, qui comptait deux manches d'avance après à peine plus d'une heure de jeu. Mais les matches en trois sets gagnants ne sont pas son quotidien, comme l'ont montré ses cuisses massées par le kiné avant la manche décisive. Accroché dans le troisième set, qu'il a fini par céder 7-5 sur une double faute, il a ensuite coulé dans les deux derniers.

Le Francilien de 24 ans, un des amis proches du N.1 français Lucas Pouille, arrivait pourtant à Paris en belle forme. Depuis le début de l'année, il a gagné plus de 400 places au classement ATP (de 623e à 196e) et restait sur une demi-finale et une finale en tournois Challenger (la deuxième division du tennis), à Ostrava (République tchèque) et Bordeaux.

Barrère court toujours après la première victoire de sa carrière sur le circuit principal (quatre défaites).

A Roland-Garros, il avait déjà été battu d'entrée lors de sa première participation au grand tableau il y a deux ans, par le Belge David Goffin. Il n'avait pas franchi le cap des qualifications l'an passé.

Au deuxième tour, Albot sera opposé au Bosnien Damir Dzumhur.