Roland-Garros: Fin de l'aventure pour Diane Parry

Cette fois, la marche était trop haute: la jeune invitée française Diane Parry, 16 ans et 457e mondiale, a chuté face à la Belge Elise Mertens (20e) 6-1, 6-3 au deuxième tour de Roland-Garros mercredi.

Parry, qui vit "depuis toute petite à Boulogne" et connaît les courts de Roland-Garros comme sa poche puisqu'elle y joue toute l'année au Centre national d'entraînement (CNE), avait fait honneur à son invitation en éliminant la Bélarusse Vera Lapko (102e) 6-2, 6-4 au premier tour.

Mais c'est Mertens qui affrontera pour une place en huitièmes de finale la Lettone Anastasija Sevastova (12e) ou la Luxembourgeoise Mandy Minella (100e).

"Je suis vraiment contente du tournoi que j'ai fait, j'en tire du positif, ça va me servir pour la suite", a déclaré Parry.

"Ca me permet de me situer par rapport à ce genre de filles et de voir tous les axes de travail encore à faire tout au long de l'année et dans la suite de ma carrière. Ca me donne envie d'aller travailler encore pour jouer plus souvent ce genre de filles", a-t-elle complété.