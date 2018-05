Roland-Garros: Lucas Pouille met "derrière (lui) ce qu'il s'est passé"

Le N.1 Français Lucas Pouille, qui arrive à Roland-Garros avec une seule victoire sur terre battue à son actif sur le circuit cette saison, veut "mettre derrière lui ce qu'il s'est passé", a-t-il déclaré vendredi.

"Je me sens vraiment bien dans mon tennis", a assuré le 16e joueur mondial, qui se méfie de son premier adversaire, le Russe Daniil Medvedev (53e).

Q: Comment abordez-vous Roland-Garros après votre préparation marquée par trois défaites d'entrée en quatre tournois ?

R: "C'est mieux de repartir à zéro ! Mais comme je l'ai dit après Madrid et Rome, ce n'est pas parce qu'on gagne tous les tournois d'avant qu'on va forcément aller loin à Roland-Garros. J'avais donné l'exemple d'Alexander (Zverev) qui avait gagné à Rome l'an dernier et, pour autant, n'avait pas très bien joué ici (élimination au premier tour, ndlr). Ce sont des conditions différentes, c'est un Grand Chelem avec des matches au meilleur des cinq sets, vraiment longs... Je me sens bien, en forme, les entraînements se sont très bien passés, avec une bonne qualité. Je me sens vraiment bien dans mon tennis, donc je mets derrière moi ce qu'il s'est passé, et je repars de l'avant avec des ambitions dans ce tournoi. J'ai hâte de commencer. Medvedev, c'est un joueur capable de jouer du très bon tennis, capable de jouer très vite côté revers et au service, donc ça va être un match compliqué. Il va falloir être prêt dès le premier tour."

Q: Comment expliquez-vous les difficultés que vous avez rencontrées ces dernières semaines ?

R: "Il y a eu plus de bas que de hauts, c'est certain. Même si à l'entraînement j'avais de bonnes sensations, j'avais du mal à les appliquer en match. Je n'ai pas vraiment une explication rationnelle. En tout cas, maintenant je me sens mieux. A Rome (victoire contre Seppi et défaite contre Edmund, ndlr), c'était déjà mieux, j'ai envie de continuer comme ça."

Q: Pensez-vous que l'heure est venue pour les visages de la nouvelle génération ?

R: Oui, les dernières semaines l'ont montré même si +Rafa+ (Nadal) était quand même bien présent. Avec Alexander (Zverev) en finale à Miami, qui gagne Madrid, en finale à Rome, et Dominic (Thiem) en finale à Madrid, c'est la preuve que de jeunes joueurs arrivent et que ce sera de plus en plus dur pour la génération précédente. La nouvelle génération fait sa place petit à petit."

Propos recueillis en conférence de presse.