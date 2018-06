Le Croate Mate Pavic (g) et l'Autrichien Oliver Marach après leur victoire en finale de l'Open d'Australie, le 28 janvier 2018 à MelbourneSAEED KHAN

L'Autrichien Oliver Marach et le Croate Mate Pavic ont rejoint les Français Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert en finale du tournoi de double messieurs de Roland-Garros en écartant vendredi les lauréats de l'édition 2016, les Espagnols Feliciano Lopez et Marc Lopez 6-4, 7-5.