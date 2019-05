Roland-Garros: on n'arrête plus Mahut !

Nicolas Mahut, déjà auteur d'un petit exploit au 1er tour en remontant deux sets de retard, a récidivé en se qualifiant mercredi pour le 3e tour grâce à sa victoire surprise face à l'Allemand Philip Kohlschreiber (54e) 6-3, 6-3, 6-3.

L'Angevin, à 37 ans, détonne décidément cette année Porte d'Auteuil, pour peut-être sa dernière apparition en simple dans le tournoi parisien. Le Français (253e), pas vraiment spécialiste de la terre battue, et à plus de 200 places de son adversaire du jour, a réalisé l'improbable. Et de façon assez nette: 3 sets secs.

Bénéficiaire d'une invitation, son premier tour tenait déjà presque du miracle, vainqueur face au demi-finaliste de la dernière édition Marco Cechinnato (19e) après avoir perdu les deux premières manches.

"La plus belle victoire de ma carrière", avait-il dit juste après la rencontre. Il a donc confirmé qu'il se sentait décidément bien cette année sur la terre battue parisienne.

Nicolas Mahut, ex N.1 mondial en double, n'a jamais dépassé le 3e tour de Roland-Garros, un stade qu'il a déjà atteint deux fois en 2012 et 2015.

Il affrontera au prochain tour le vainqueur du match entre les deux Argentins Diego Schwartzman et Leonardo Mayer.