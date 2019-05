Roland-Garros: Pouille "solide", Garcia "avec les moyens du bord"

Commencée dans le crachin avec la défaite de Jérémy Chardy, la journée des Français a finalement tourné au beau, mardi à Roland-Garros, avec la prestation "solide" de Lucas Pouille et la qualification "avec les moyens du bord" de Caroline Garcia.

La laborieuse qualification d'Alexander Zverev (N.5 mondial) en ouverture de programme sur le Central Philippe-Chatrier, puis le long combat de la N.1 Naomi Osaka ont obligé Gaël Monfils, plus grand espoir tricolore et dernier Bleu à entrer en lice, à patienter longuement. A 19h30, il devait encore attendre qu'en décousent la tenante du titre Simona Halep et Ajla Tomljanovic pour pénétrer sur le court.

Pouille (26e mondial), en mal de confiance depuis sa demi-finale à l'Open d'Australie en janvier, s'est satisfait d'un match "solide" pour écarter le qualifié italien Simone Bolelli (187e), 6-3, 6-4, 7-5.

"J'ai beaucoup de frustration de ne pas avoir pu enchaîner après Melbourne, mais je sais que mon tennis n'a pas disparu", a-t-il assuré en expliquant que pour lui, "la confiance c'est chaque semaine un recommencement".

"Si j'avais gagné (les Masters 1000 de) Rome ou Madrid, on aurait dit +ouais, il va gagner Roland !+ Mais j'ai gagné Bordeaux", un tournoi Challenger, soit la 2e division, a souligné le joueur entraîné par Amélie Mauresmo.

Il assure vouloir "aller loin" sur la terre battue parisienne cette année. Pour égaler son meilleur résultat, 3e tour les deux dernières éditions, il faudra commencer par écarter le Slovaque Martin Klizan (55e).

De son côté, Garcia (22e mondiale) était encore à Strasbourg samedi pour jouer la finale et a déboulé sans aucun repère, si ce n'est l'échauffement matinal, sur le court Suzanne-Lenglen où elle a finalement écarté l'Allemande Mona Barthel (86e) 6-2, 6-4.

- "Bien parti" -

La N.1 française a reconnu une certaine nervosité en abordant ce tournoi du Grand Chelem, à part sur "ce dernier revers qui est très bien parti"... et sur lequel elle a remporté son match en mettant Barthel à des kilomètres de la balle.

"Des fois, mes balles étaient un peu trop courtes, elles n'étaient pas toujours aussi longues que ce que je souhaitais, a-t-elle reconnu. Mais globalement, dans ma tête c'était assez clair concernant ce que je devais faire, les bases étaient là. La réalisation n'était pas parfaite, mais c'est un premier tour et le but c'est de passer avec les moyens du bord", a-t-elle estimé.

Au prochain tour, elle affrontera la Russe Anna Blinkova, 117e et issue des qualifications.

Plein soleil également pour le qualifié Elliot Benchetrit, 20 ans et 273e mondial, qui a écarté le Britannique Cameron Norrie (49e) 6-3, 6-0, 6-2.

"J'ai vu une tactique assez claire dès le début, ce qui m'a permis de rester assez calme tout au long du match", a-t-il commenté.

Le 2e tour, dont il avait été privé par Monfils l'an dernier, Benchetrit le jouera contre le Serbe Dusan Lajovic (35e), finaliste à Monte-Carlo en avril.

- 10 minutes -

Jérémy Chardy, lui, n'a joué que 10 minutes mardi, le temps de perdre les deux jeux qui lui ont coûté le match interrompu la veille par la nuit à 5-5 dans la dernière manche. C'est donc le Britannique Kyle Edmund (30e), vainqueur 7-6 (7/1), 5-7, 6-4, 4-6, 7-5, qui affrontera l'Urugayen Pablo Cuevas (47e) au 2e tour.

Grégoire Barrère (127e) et Antoine Hoang (146e) se sont eux aussi qualifiés mardi, tandis que chez les dames, Harmony Tan (265e) et Chloé Paquet (166e) ont été éliminées.

La journée a également été marquée par la difficile mise en route d'Alexander Zverev (5e), qui a bataillé plus de 4 heures pour éliminer John Millman (46e) 7-6 (7/4), 6-3, 2-6, 6-7 (5/7), 6-3.

"Aujourd'hui c'était dur, a reconnu l'Allemand. Le plus important, c'est que je suis toujours dans le tournoi, et c'est tout ce qui compte."

Il devrait connaître un 2e tour plus tranquille face à un joueur issu des qualifications, le Suédois Mikael Ymer (148e).

Pas facile non plus pour Osaka, victorieuse des deux derniers tournois du Grand Chelem (US Open et Open d'Australie), qui a mis près de 2 heures pour battre la 90e mondiale Anna Karolina Schmiedlova 0-6, 7-6 (7/4), 6-1.