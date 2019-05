Roland-Garros: Tsonga et Gasquet pas à la fête, Mahut et Moutet si

Les têtes françaises les plus connues ont vite quitté la fête, mais des invités surprises les suppléent à Roland-Garros : Jo-Wilfried Tsonga et Richard Gasquet se sont éclipsés dès le deuxième tour mercredi, au contraire du vétéran Nicolas Mahut et de l'espoir Corentin Moutet.

Benoît Paire, le Tricolore en forme du moment (titré à Marrakech et Lyon), a lui eu toutes les peines du monde à se défaire de Pierre-Hugues Herbert. Rafael Nadal et Roger Federer sont passés en coup de vent.

. Tsonga et Gasquet s'éclipsent déjà

En l'espace de moins de trente minutes, Roland-Garros a dit au revoir à deux des "néo-Mousquetaires" trentenaires, Richard Gasquet (39e) et Jo-Wilfried Tsonga, ex-N.5 mondial aujourd'hui 82e.

Le premier, de retour sur le circuit depuis début mai seulement après six mois hors jeu et une opération douloureuse d'une hernie inguinale en janvier, n'a pas tenu le rythme face à l'Argentin Juan Ignacio Londero (78e), vainqueur 6-2, 3-6, 6-3, 6-4.

"J'ai manqué d'un peu de tout, de matches, de physique, de jambes... Rien de surprenant", résume Gasquet.

Le second n'a pas démérité, bien au contraire, face au N.7 mondial, Kei Nishikori (4-6, 6-4, 6-4, 6-4) : il a d'abord inversé la situation dans le premier set après avoir accusé un break de retard, puis il a compté un break d'avance dans les troisième (2-0) et quatrième manches (3-0). Mais le Japonais s'en est sorti.

"Ca fait plaisir de n'avoir plus que des petits détails à régler pour lutter avec ce genre de joueur confirmé, top 5-top 10", estime Tsonga, à la poursuite de son meilleur niveau après une saison 2018 largement tronquée, la faute à son genou gauche opéré puis récalcitrant.

. Mahut et Moutet invités surprise

Comme souvent avec Mahut, ça s'est terminé dans les larmes, de joie en l'occurrence, et avec son fils dans les bras: après avoir remonté un déficit de deux sets au premier tour (contre Cecchinato), il n'a laissé aucune chance à l'Allemand Philipp Kohlschreiber (54e), dominé 6-3, 6-3, 6-3.

Voilà l'Angevin de 37 ans, ex-top 40 tombé à la 252e place mondiale et bénéficiaire d'une invitation, qui égale son meilleur résultat sur la terre battue parisienne (2012 et 2015), lui qui s'interroge ces derniers temps sur son avenir en simple.

"Il est fou ce sport, parce qu'il y a trois semaines, vraiment, je n'étais pas beau !", sourit celui qui a même envisagé de rendre son invitation tant il doutait de sa forme.

Avant Roland-Garros, Mahut n'avait plus remporté le moindre match sur le circuit principal depuis neuf mois (US Open 2018 fin août).

L'autre jolie surprise est venue plus tôt de Moutet (110e) : à 20 ans, le jeune espoir s'est offert son tout premier troisième tour en Grand Chelem en désorientant (6-3, 6-1, 2-6, 7-5) l'Argentin Guido Pella (23e).

. Paire prolonge la soirée

Lui a dû ferrailler jusqu'au bout de l'effort : après 4h33 min de combat précisément, Paire (38e) est venu à bout de Herbert (43e) 11 jeux à 9 dans le cinquième set (6-2, 6-2, 5-7, 6-7 (6/8), 11-9). Non sans peiner à conclure. Il a d'abord mené 6-2, 6-2, 4-2, servi trois fois pour le gain de la rencontre dans les troisième et quatrième manches, puis s'est procuré une première balle de match dans le jeu décisif.

"J'ai joué deux heures et demie en plus, mais j'ai pris beaucoup de plaisir et je m'en souviendrai toute ma vie", considère Paire, victorieux du match le plus long de la quinzaine parisienne pour l'instant.

Après les défaites de Kristina Mladenovic (53e) et de la toute jeune Diane Parry, 16 ans et 457e mondiale, il ne reste déjà plus qu'une Française en course, la N.1 Caroline Garcia, dont le deuxième match est programmé jeudi.

. Les VIP en coup de vent

Six jeux lâchés au premier tour, sept au second : opposé à un qualifié allemand comme lundi, Rafael Nadal a écarté Yannick Maden (6-1, 6-2, 6-4) en un peu plus de deux heures.

Federer s'est montré plus rapide : il a expédié le lucky loser allemand Oscar Otte en à peine plus d'une heure et demie (6-4, 6-3, 6-4).

Le jeune Grec Stefanos Tsitsipas, N.6 mondial et outsider pour le titre, a lui lâché un set et frôlé les trois heures de match (4-6, 6-0, 6-3, 7-5) face au Bolivien Hugo Dellien (86e).

Dans le tableau féminin, déconvenue pour la Néerlandaise Kiki Bertens, N.4 mondiale et prétendante au trophée, mais malade et contrainte à l'abandon au bout de seulement quatre jeux au deuxième tour. La N.2 mondiale, la Tchèque Karolina Pliskova, ne s'est elle pas éternisée.