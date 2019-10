Rudi Garcia est le nouvel entraîneur de l'Olympique Lyonnais

(Belga) Rudi Garcia, 55 ans, est le nouvel entraîneur de l'Olympique Lyonnais et du Diable Rouge Jason Denayer. Il était sans club depuis son départ de l'autre Olympique, un peu plus au sud, fin mai. L'ancien entraîneur de Marseille, de l'AS Rome et de Lille, notamment, a signé un contrat jusqu'en juin 2021. Ce qui met fin aux supputations concernant le poste.

Les noms de Laurent Blanc et de Jocelyn Gourvennec étaient ainsi parmi les plus cités. Garcia sera accompagné de son adjoint Claude Fichaux, mais garde le reste du staff déjà présent durant le passage de Sylvinho, remercié après le derby perdu à Saint-Etienne le 6 octobre. Le Brésilien était sur le banc lyonnais seulement depuis le début de la saison, après avoir remplacé Bruno Genesio (janvier 2016-2019). Un communiqué du club annonce que Rudi Garcia sera présenté à la presse, par le directeur sportif Juninho et le président Jean-Michel Aulas, au cours d'une conférence de presse qui se tiendra au Groupama Training Center à 11h30 mardi. "J'ai choisi Rudi Garcia, car c'est un combattant qui a comme nous l'ambition de gagner des titres et de réussir sur la scène européenne. C'est un entraîneur expérimenté qui a déjà remporté des trophées", a expliqué Juninho dans le communiqué. "Nous parlons le même langage en termes de tactique et de jeu. Il prône un football technique et offensif dans la tradition du jeu lyonnais, et cela va répondre aux attentes de nos supporters. Partout où il est passé, il a eu des performances très au-dessus de la moyenne, et il a toujours su tirer le maximum des effectifs qu'il avait à sa disposition". Garcia aura pour charge de redresser le club lyonnais, auteur d'un début de saison difficile. Le club est 14e de Ligue 1 avec seulement un point d'avance sur l'avant dernier, Dijon, précisément attendu à Lyon samedi (17h30) pour la prochaine journée de championnat. Garcia a été sacré champion de France et vainqueur de la coupe de France avec Lille en 2011, vice-champion d'Italie avec l'AS Rome en 2014 et 2015. Avec l'OM de 2016 à 2019, il a notamment atteint la finale de l'Europe League, perdue 3-0 à Lyon contre l'Atletico Madrid en 2018. En championnat, l'OM a terminé 5e (2017, 2019) et 4e (2018) sous sa direction. (Belga)