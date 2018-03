Rudy Demotte se dit favorable à la fin des cours de religion

(Belga) "Je suis favorable à la fin des cours de religion", déclare lundi Rudy Demotte, ministre-président du gouvernement de la fédération Wallonie-Bruxelles, dans une interview donnée à la Dernière Heure.

"Je préfère deux heures de cours de philosophie et citoyenneté (CPC). Ces deux heures doivent comprendre une dimension d'approche des différentes spiritualités. Le brassage des différentes approches est intéressant. Qu'un jeune musulman apprenne ce que le judaïsme, la religion protestante ou la laïcité militante signifient très concrètement me paraît un enrichissement. Et je peux faire le raisonnement dans tous les sens", souligne Rudy Demotte. (Belga)