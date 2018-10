Rugby: A Montpellier, Nadolo absent trois mois, Immelman un et demi

L'ailier de Montpellier Nemani Nadolo, opéré lundi du genou droit, et l'arrière Henry Immelman, victime samedi d'une fracture à la mâchoire, seront indisponibles respectivement douze et six semaines, a-t-on appris mardi auprès du club qui espère le retour d'Aaron Cruden et de François Steyn dimanche en Coupe d'Europe à Newcastle.

Nadolo a subi lundi dans une clinique montpelliéraine une arthroscopie du genou droit touché lors de la victoire à Perpignan (23-20), le 29 septembre en Top 14.

L'ailier surpuissant (130 kg, 1,96 m), âgé de 30 ans, a été le meilleur marqueur d'essais de Montpellier la saison dernière, en en inscrivant 25 toutes compétitions confondues. L'international fidjien (30 sélections), sous contrat jusqu'en juin 2021, ne sera pas remplacé par un joker médical et devrait opérer son retour à la compétition en janvier.

Immelman, âgé de 23 ans, souffre pour sa part d'une fracture à la mâchoire contractée samedi lors du match gagné de justesse contre Edimbourg (21-15) en journée d'ouverture de la Coupe d'Europe.

Le demi d'ouverture néo-zélandais Aaron Cruden, remis d'une lésion au mollet, le trois-quarts polyvalent François Steyn, qui a soigné une blessure au biceps, et le pilier géorgien Levan Chilachava, remis d'une entorse au pied, sont en phase de reprise, mais ne sont pas assurés de faire leur retour dimanche à Newcastle pour le compte de la deuxième journée de la Coupe d'Europe.

Privé pour plusieurs semaines de la recrue Johan Goosen, victime d'une grosse entorse à la cheville devant Toulon (29-17) le 7 octobre, l'entraîneur Vern Cotter ne dispose pas de demi d'ouverture de métier et a replacé à ce poste le demi de mêlée Ruan Pienaar face à Edimbourg.