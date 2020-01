Rugby: Nienaber, totem de la continuité pour les Springboks

Rassie Erasmus passe la main mais garde le contrôle. Son grand ami et éternel adjoint Jacques Nienaber, novice à ce niveau, lui succède sur le banc de l'Afrique du Sud, mais Erasmus entend bien conserver un rôle prépondérant auprès des Springboks.

Nommé vendredi sélectionneur de l'équipe première pour une durée non précisée, Nienaber, 47 ans, a un parcours tout à fait singulier pour présider aux destinées des champions du monde.

Adjoint pendant près de 20 ans de Rassie Erasmus, il n'a jamais joué dans un XV professionnel, ni été entraîneur principal.

Il a débuté comme physiothérapeute auprès d'Erasmus lorsque celui-ci était encore joueur, et a fini entraîneur de la défense pour la Coupe du monde au Japon, un secteur-clé dans la conquête du titre remporté 32-12 en finale face aux Anglais.

Un décalage saisissant avec son prédécesseur, qui avait déjà conquis, comme joueur, une troisième place à la Coupe du monde 1999 et dirigé le prestigieux Munster lorsqu'il fut désigné en 2018 à la tête des Springboks.

Et Erasmus, tout auréolé de son titre mondial, n'entend pas laisser carte blanche à son ami de longue date. Directeur du rugby des sélections masculine et féminine, c'est lui qui prendra en charge la stratégie, et surtout, il supervisera de très près Nienaber et ses adjoints, détaille la fédération dans un communiqué.

"Jacques sera chargé de la préparation des matches et des opérations au jour le jour, mais comme directeur du rugby, je serai avec l'équipe la plupart du temps et dans le box des entraîneurs avec Jacques lors des matches", confirme Erasmus.

La fédération met très en avant la "continuité" que représente ce passage de témoin. Elle est aussi de mise du côté des adjoints, puisque deux des trois assistants du nouveau directeur du rugby se voient offrir un nouveau contrat.

Seul Matthew Proudfoot, l'entraîneur des avants sud-africains au Japon, est parti occuper la même fonction dans la sélection anglaise. Il est remplacé par Daan Human et Deon Davis.

Un pari? Plutôt la suite logique d'une amitié au long cours.

- De l'Afrique du Sud à l'Irlande -

"J'ai rencontré Rassie à l'armée, quand nous étions conscrits", a raconté Nienaber. "Notre relation liée au rugby a commencé à l'université: il était capitaine de l'équipe, et moi physiothérapeute".

Le charme opère de part et d'autre et les compères s'embarquent dans une collaboration qui les mènera des Free State Cheetahs aux Springboks, en passant par les Stormers sud-africains et le Munster irlandais.

"Sa passion, ses connaissances et son éthique de travail en matière de défense ont été évidentes dès le départ", se félicite Erasmus. "Jacques gère parfaitement les gens et fait clairement passer ses messages".

"Notre complicité ne se limite pas au rugby: parfois, nous partageons un repas ou un verre", avait renchérit Nienaber auprès de l'AFP.

Comment le duo va-t-il se partager les responsabilités? Là est tout l'enjeu entre les deux hommes qui ont parfois des "désaccords tactiques" selon l'ancien physiothérapeute.

D'autant qu'Erasmus reconnaissait lui-même être "très interventionniste" avant même que l'on connaisse officiellement l'identité de son successeur.

La tâche est d'autant plus ardue pour Nienaber qu'il prend les Springboks au sommet, champions du monde et tenants du titre en Rugby Championship.

Première mission, le 4 juillet contre l'Ecosse à domicile, premier match d'une série de 12 ou 13 tests.