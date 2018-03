Sabrina face au "tueur de la gare de Perpignan", le "mal incarné"

"J'ai la haine", dit Sabrina H., "je vous souhaite que du malheur", lance-t-elle à l'attention de Jacques Rançon, avant que ses nerfs ne lâchent. La jeune femme a raconté dans la douleur jeudi le calvaire sous les coups de couteau, un soir de mars 1998.

Vingt ans qu'elle garde en mémoire les coups de couteau qu'elle a reçus. Vingt ans qu'elle se remémore le "regard sadique, noir" de son agresseur et que chaque matin, elle voit la cicatrice de 32 cm sur son ventre. "Quand je la vois, c'est lui que je vois", dit-elle, la voix parfois brisée par les sanglots.

Elle évoque pendant 50 minutes le traumatisme, la "haine", les séquelles physiques et psychologiques laissées par l'agression de Rançon.

Surnommé le "tueur de la gare de Perpignan", ce cariste-magasinier de 58 ans est jugé jusqu'au 26 mars devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales pour avoir violé, tué et atrocement mutilé Moktaria Chaïb et Marie-Hélène Gonzalez, tenté de violer Nadjet et laissé Sabrina pour morte.

Les mots s'entrechoquent, et subitement, la jeune femme est débordée par ses émotions. Sabrina ne peut plus retenir sa douleur, ni ses larmes. Ni ses hurlements. La salle se fige, la jeune femme est évacuée par la sécurité civile.

Auparavant cette jeune femme noire, en pull et pantalon se tenait devant son agresseur, celui qui le soir du 9 mars 1998, l'a repérée dans la rue, sous un porche, alors qu'il passe en voiture.

"J'avais un ex qui devait venir me chercher", commence-t-elle devant la cour. Sabrina a 19 ans, et voit l'homme qui la fixait revenir à pied.

"Il engage la conversation, il sentait fortement l'alcool. Il dit que j'étais jolie, un joli sourire, de jolis yeux. Je le trouve insistant".

"Quand il me regarde, mon corps a frissonné: il me fixait d'un regard sadique, noir, comme s'il me faisait l'amour sur place. Mon corps ne pouvait pas bouger".

L'homme feint de tomber et Sabrina l'aide, même si elle se dit "il est bizarre. Regarde bien ce visage, c'est le mal incarné".

Rapidement, "il sort un couteau, et porte le premier coup sous la poitrine". "J'ai entendu la perforation", se souvient-elle, soulignant avoir décelé "de la satisfaction" dans les yeux de son agresseur.

"J'ai hurlé, hurlé, poursuit-elle. Je suis tombée au sol, il m'enjambe, j'ai hurlé", dit la jeune femme dont le discours, interrompu par des sanglots, s'emballe.

A nouveau un coup de couteau, "de bas en haut", un coup "comme s'il éventrait un cochon", ajoute-t-elle.

"Je partais, je mourais", confie celle qui ne devra son salut qu'à l'intervention d'une riveraine, alertée par les cris et qui réussira à faire fuir Rançon.

-'paranoïa'-

"J'ai la haine", poursuit Sabrina qui s'est "toujours promis de reconnaître ce visage".

Ce n'est qu'en 2014 qu'elle pourra mettre un nom sur son agresseur présumé, la photo de Jacques Rançon ayant été publiée dans la presse après son interpellation dans une affaire de viol et de meurtre, celle de Moktaria Chaïb.

Seize ans marqués par "des cauchemars", un sentiment d'abandon par la justice et la police, un ventre martyrisé, la difficulté à se reconstruire, et des traumatismes.

"J'ai peur des gens, des bruits", avoue-t-elle. "Je défends à mes enfants de jouer à cache-cache dans la maison": "je suis devenue paranoïaque", reconnaît-elle. "J'ai peur tout le temps".

Vient le plus intime : des rapports sexuels avec son mari uniquement la nuit, "avec un T.shirt". "Je ne supporte pas qu'il touche mon ventre", confie-t-elle. Et encore la crainte que "son ventre s'ouvre à chaque grossesse".

"Ce n'est pas le seul à avoir une vie miséreuse", dit-elle évoquant sa propre enfance: sa mère "battue pendant presque toute sa vie", les six enfants "abandonnés" à la grand-mère, "les "cafards" dans la chambre.

"Une vie miséreuse, ce n'est pas une raison pour faire du mal", juge-t-elle, avant d'affirmer, dans le silence de la salle d'audience, "ne pas pardonner" à son agresseur, ne lui "souhaiter que du malheur".

Rançon, fidèle à lui-même, ne se souvient "pas d'avoir donné des coups de couteau".