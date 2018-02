Salah Abdeslam n'a pas renoncé à se faire exploser: son gilet n'était pas fonctionnel

Pourquoi Salah Abdeslam est-il le seul terroriste encore en vie du commando des attentats de Paris? C’est l’une des principales questions restées pour le moment sans réponse. Le rapport de la police scientifique de Paris, dévoilé par France Inter, lève un coin de ce mystère : le gilet explosif de Salah Abdeslam était défectueux, il n’aurait pas fonctionné. Arnaud Gabriel avec Steve Damman.

Le gilet explosif de Salah Abdeslam, le voici. Il a été retrouvé dans une poubelle à Montrouge, 10 jours après les attentats de Paris. A ce moment-là, plusieurs pistes sont possibles mais une hypothèse revient souvent : le dixième homme du commando a peut-être renoncé, au dernier moment, à se faire exploser. "Ce gilet comportait une plaque à poser sur la poitrine et l’abdomen, une plaque arrière plus petite pour le dos, toute deux remplies d’explosif de type TATP, dotées d’un système de mise à feu et reliées par deux câbles électriques orange. Il manquait la pile et le bouton poussoir", explique le rapport du laboratoire central de la préfecture de police de Paris.





Même avec une pile...



Selon un rapport et après analyse de la police scientifique, même avec la pile et l’interrupteur, le dispositif n’aurait jamais pu être déclenché. "Le câble à l’avant présente une coupure qui, selon l’expertise, a pu survenir lors de la conception mais qui n’a pas pu être causée par un arrachage manuel ni par l’intervention des démineurs. Le gilet n’était pas fonctionnel" peut-on encore lire dans ce rapport.





"Sa ceinture n'a pas fonctionné"

Aucune analyse ne permettra de savoir si le soir du 13 novembre 2015, Salah Abdeslam a tenté de se faire exploser. Mais le rapport de la police scientifique conforte les témoignages des proches du terroriste. "Salah m’a expliqué qu’il était porteur d’une ceinture d’explosifs quand il s’est rendu à Paris mais que sa ceinture n’a pas fonctionné et qu’il s’en est débarrassé, qu’il a jeté celle-ci dans une poubelle" explique un témoignage livré aux enquêteurs.



Si cela se confirme, quelle cible avait-il en tête ? Aujourd’hui, seul lui connait la vérité de cette affaire mais il reste pour le moment muré dans le silence.