Salaires: Neymar écrase la concurrence en L1, selon France Football

Avec près de 49 millions d'euros de salaire et primes, le Brésilien Neymar devrait toucher deux fois plus que ses coéquipiers du Paris SG Kylian Mbappé et Edinson Cavani sur la saison 2019-2020, selon les estimations du magazine France Football.

Dans son dossier spécial "Salaires des Stars" à paraître mardi, l'hebdomadaire affirme que le Brésilien va gagner 48,9 M EUR en salaire brut et en primes contractuelles, loin devant Mbappé (21,2 M EUR) et Cavani (18,4 M EUR).

Dans ce classement propre à la Ligue 1, 15 joueurs du PSG figurent parmi les 20 premiers.

Au niveau international, Neymar se trouve sur le podium de tête en additionnant salaire brut et revenus publicitaires de l'exercice en cours, plus les primes et bonus de la saison précédente.

Selon cette méthodologie, le Brésilien se classe au troisième rang mondial avec 95 M EUR, derrière l'Argentin Lionel Messi (131 M EUR) du FC Barcelone et le Portugais Cristiano Ronaldo (118 M EUR) de la Juventus.

Joueur du Barça depuis l'été 2019, Antoine Griezmann est le premier Français avec 38,5 M EUR, ce qui le place au cinquième rang mondial.

Chez les entraîneurs, Diego Simeone (Atlético Madrid) arrive en tête avec 40,5 M EUR en comptant salaire brut et revenus publicitaires 2019-2020, primes et bonus de la saison précédente. Viennent ensuite Antonio Conte (Inter Milan) avec 30 M EUR et Pep Guardiola (Manchester City) avec 27 M EUR. Zinédine Zidane est 5e avec 23 M EUR.