Samedi "noir" sur les routes françaises: le pic a été atteint en fin de matinée

En France, des embouteillages ont confirmé les prévisions de "samedi noir" sur les routes, dès la matinée, sur les grands axes des vacances en direction du Sud. En milieu de journée, Touring signale qu'un total de 120 km d'embouteillages est observé dans la vallée du Rhône, sur l'A7 de Lyon en direction d'Orange. Cette région est le principal point noir.

Selon l'organisation flamande VAB, les files vers le sud seraient cependant en train de diminuer, peu après midi, au contraire de celles vers le nord, à l'occasion du second week-end de chassé-croisé entres juillettistes et aoûtiens. Aussi bien en France qu'en Allemagne, en Suisse, en Autriche, en Italie et en Espagne, les difficultés principales sont attendues entre 8h00 et 17h00, avec un pic en début d'après-midi. Bison Futé recommande en tout cas d'éviter l'A7 en direction de Marseille à partir de Valence: "pour cela, en provenance de Lyon, il faut quitter l'autoroute à la sortie 14 Valence-Nord, suivre la N7 vers Gap puis Chabeuil (sortie 34 de la N7) pour rejoindre l'itinéraire bis 'Marseille Montpellier'". Le même Bison Futé indique que le pic de bouchons de ce "samedi noir" européen dans le sens des départs a été atteint en fin de matinée, à 11h35, avec pas moins de 705 km de files à travers la France.