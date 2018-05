Sargasses aux Antilles: le PS critique des mesures "cruellement insuffisantes" du gouvernement

Le Parti socialiste a critiqué les mesures "cruellement insuffisantes" prises par le gouvernement pour faire face à la prolifération des sargasses, des algues brunes nauséabondes, sur les côtes guadeloupéennes et martiniquaises.

"Depuis plusieurs mois, la Guadeloupe et la Martinique sont frappées de plein fouet par une crise environnementale et sanitaire exceptionnelle", rappelle le parti dans un communiqué mercredi soir, signé par le premier secrétaire Olivier Faure et Ericka Bareigts, ancienne ministre des Outre-mer et secrétaire nationale en charge de la France océanique.

Les sargasses envahissent depuis plusieurs semaines les rivages de Martinique, Guadeloupe et même de Guyane et leur amoncellement a des conséquences graves sur l'environnement et la santé.

Dénonçant "les mesures cruellement insuffisantes proposées par le gouvernement" confirmant selon le PS "le désengagement de l’État en faveur des Outre-mer", le parti d'opposition appelle à "classer ce phénomène recrudescent dans la Caraïbe au rang des risques majeurs".

Le PS demande également au gouvernement de "prendre intégralement en charge le coût du ramassage des algues", de poser des filets de blocage pour empêcher d'autres algues de dériver depuis l'Amérique du sud, et d'"instituer un fonds spécifique consacré à l’indemnisation des particuliers, des collectivités et des professionnels".

Les deux députés du groupe Nouvelle Gauche demandent également "une action de coordination internationale de prévention et de maîtrise de ces bancs de sargasses".