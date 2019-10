Scandale en France: ils font entrer un cheval déguisé en licorne dans une discothèque (vidéo)

L'association 30 Millions d'Amis dénonce. Samedi dernier, une discothèque du Havre a fait pénétrer un cheval déguisé en licorne dans une salle bondée et sous une musique assourdissante. Ils parlent d'une pratique illégale.

Les faits se sont produits le 21 septembre dans la discothèque Le Dream au Havre, en France. Comme on peut le voir dans le vidéo ci-dessus, un cheval monté par une personne est entré sur la piste de danse de l’établissement bondé en pleine soirée, devant rester calme face à la foule, la musique puissante et les lumières multicolores.



Comme on peut l’entendre sur la vidéo, certains spectateurs ont trouvé la scène amusante. Mais d’autres ont été choqués et ont alerté des associations comme L214, PETA ou encore l’association de protection des animaux « 30 millions d’amis », selon France Bleu Normandie.



Cette dernière a porté plainte contre le gérant de la discothèque. "Cette exhibition illégale s'est faite au mépris total du #bienêtreanimal et de la sécurité des clients", dénonce-t-elle dans un tweet. En effet, selon France Bleu, la discothèque n'avait pas demandé d'arrêté préfectoral pour pouvoir organiser ce type de show. Et si le cheval n'était pas resté calme, des clients auraient pu être piétinés et blessés par l'animal.