Scène surréaliste lors d'une émission en direct en France: "Il a défoncé ma porte à coups de marteau et de pied!" (vidéo)

Une émission radio diffusée en direct et retransmise en vidéo sur internet a pris un tournant inattendu en France ce vendredi. L'émission était organisée par le média français Sud Radio et abordait le sujet des faits de violence en France.

Sur les images publiées ensuite par Sud Radio sur YouTube, on peut voir le débat se dérouler normalement: un écran à gauche montre l'animatrice, tandis que trois écrans à droite montrent les intervenants au débat, qui se filment grâce à leur webcam. Soudain, une intervenante, Najwa El Haïté, docteure en droit et adjointe au Maire d'Evry, se lève en criant: "Eh, eh, eh!", lance-t-elle. On devine alors que l'ordinateur portable est transporté et l'image s'assombrit. Entendant les cris de la dame, les autres intervenants s'interrompent. "Il y a un problème. Najwa?", demande l'animatrice du débat, sans obtenir de réponse de l'intéressée.

Ce n'est que quelques instants plus tard que Najwa El Haïté expliquera ce qui s'est passé par téléphone. "Il m'est arrivé un truc de dingue. J'ai un jeune qui a défoncé ma porte, qui était fermée. Il a défoncé ma porte à coups de marteau et de pied! Ça a été d'une violence inouïe. Il m'a volé mon portable, il m'a volé mon sac. On parlait de racailles, eh bien il y a une racaille qui est rentrée chez moi. C'est hallucinant. Je peux vous dire que ma porte était bien fermée à clé. J'entendais de manière intempestive quelqu'un qui sonnait, sonnait et sonnait. Mais bon, je n'attendais personne , je n'allais pas ouvrir, en plus j'étais à votre émission. Et là j'entends des coups de marteau et des coups de pied, d'une violence inouïe, et je vois un colosse rentrer chez moi voler mon ordinateur. Ça a été brutal, il a fermé l'ordinateur et voilà. Et il a volé mon sac. Ça s'est fait en une fraction de seconde. Je peux vous dire que je suis remontée et j'attends la police avec impatience. Ce monsieur je vais le reconnaître, j'ai bien regardé son visage, je le reconnaîtrai", a déclaré Najwa El Haïté.