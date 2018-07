Schaerbeek: la N-VA se dit défavorisée par le règlement sur l'affichage électoral

(Belga) La N-VA a pointé du doigt vendredi le règlement sur l'affichage électoral à Schaerbeek, qui autorise les partis déjà représentés au conseil communal à faire placarder leurs candidats dès le 3 septembre, alors que ce n'est permis qu'à partir du 17 septembre pour les autres.

Le conseil communal, qui a voté ce règlement, discrimine ainsi les partis qui n'y sont pas représentés, affirme la tête de liste N-VA Cieltje Van Achter. Comme ailleurs en Région bruxelloise, l'affichage électoral n'est autorisé que sur des panneaux communaux préinstallés par la Commune. Ce sont d'ailleurs les services communaux qui collent les affiches. La candidate N-VA se plaint aussi du fait que sur les 20 endroits prévus pour l'affichage, chacun des six partis du conseil communal recevra deux panneaux pour ses affiches et ne laissera dès lors plus que très peu de place aux autres formations. (Belga)