Sécheresse - Canicule: alerte aux chutes de pierres dans l'ascension du Mont-Blanc

(Belga) Les autorités françaises de la région du Mont-Blanc recommandent aux alpinistes de différer leur ascension du célèbre sommet par le couloir du Goûter en raison du risque important de chutes de pierres dû à la canicule.

"En conséquence de l'épisode de canicule et du phénomène de sécheresse que le département connaît depuis plusieurs semaines, d'importantes chutes de pierres se produisent dans la voie normale d'ascension au sommet du Mont-Blanc, dite du Goûter", préviennent dimanche soir le préfet de Haute-Savoie et le maire de Saint-Gervais dans un communiqué commun. Le phénomène s'intensifiant de jour en jour, il est recommandé aux alpinistes "de différer leur ascension, qu'ils soient accompagnés de guide ou seuls", ajoute le communiqué. Les bureaux des guides notamment de Chamonix et de Saint-Gervais, les offices de tourisme et l'office de haute montagne de Chamonix (OHM), se tiennent à la disposition des alpinistes pour "les renseigner sur des courses praticables ainsi que sur les conditions d'accès à la haute montagne et sur les règles de sécurité à respecter", poursuivent les signataires. En fonction de l'évolution de la situation, le préfet de la Haute-Savoie et le maire de Saint-Gervais font savoir en outre qu'ils prendront "toutes les mesures nécessaires à la préservation de la sécurité des alpinistes candidats à l'ascension au sommet du Mont-Blanc par la voie normale". (Belga)