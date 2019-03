Sept restaurants belges proposeront un "Goût de/Good France" de jeudi à dimanche

(Belga) Sept restaurants belges participent de jeudi à dimanche à "Goût de/Good France", l'événement annuel qui veut faire connaître la cuisine française aux quatre coins du monde, dans plus de 150 pays cette année.

Pour cette cinquième édition, plus de 5.000 chefs se mobiliseront autour de la cuisine responsable, tout en mettant la Provence à l'honneur. Chaque menu proposera ainsi une cuisine utilisant moins de gras, de sucre et de sel, précautionneuse du "bien manger" et de l'environnement En Belgique, c'est "The restaurant by Pierre Balthazar" à Bruxelles, "Les petits oignons" à Bruxelles, "Le tournant" à Ixelles, "L'air du temps" à Liernu, "Hostellerie Lafarques" à Pépinster, "Oh miroir" à Liège et "Soll cress" à Coxyde qui auront pour mission de célébrer la gastronomie de nos voisins français. Initié par le ministère français des Affaires étrangères et par le chef multi-étoilé Alain Ducasse, l'événement impose un fil rouge pour tous: un menu en quatre actes (entrée, plat, fromages et dessert), le prix étant à la dicrétion du restaurateur.