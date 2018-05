Seraing: un sexagénaire frappe sa voisine parce qu'elle ne coupe pas correctement sa haie

(Belga) Un Sérésien a sévèrement violenté sa voisine qui, selon lui, ne s'occupait pas correctement de son jardin, a indiqué vendredi soir le parquet de Liège. Les jours de la victime sont actuellement en danger.

Alors qu'une Sérésienne était en train de tailler sa haie dans le jardin, son voisin a considéré que son travail n'était pas correctement réalisé. L'homme de 63 ans a alors commencé à la frapper au visage et sur le corps et ce, à plusieurs reprises. "Il a tellement été violent que sa victime a dû être transportée d'urgence à l'hôpital", a indiqué vendredi soir le parquet de Liège. "Ses jours sont actuellement en danger". L'agresseur a été privé de liberté et est actuellement auditionné par les services de police. (Belga)