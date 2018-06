Service universel: le gouvernement s'oriente vers un mois minimum, autour de 16 ans, selon Griveaux

Le gouvernement "s'oriente" vers un mois minimum de service universel pour les jeunes, autour de 16 ans, et le Premier ministre annoncera mercredi en Conseil des ministres de "grandes orientations" avant une consultation à partir de l'automne avec les organisations de jeunesse, a affirmé mardi Benjamin Griveaux.

Le porte-parole du gouvernement a déclaré sur RTL qu'"a priori on s'oriente vers, a minima, une période d'un mois autour de l'âge de 16 ans". "Et puis ensuite il y a différentes modalités qui vont être mises en place, des gens qui pourront faire des périodes plus longues, en fonction de leurs envies", a-t-il ajouté, indiquant qu'"une consultation s'ouvrira à partir de l'automne" avec "les organisations de jeunesse et les jeunes eux-mêmes".