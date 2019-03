Six femmes de trois partis demandent que les droits des femmes soient une priorité

(Belga) Six femmes actives en politique dans trois formations distinctes (MR, cdH et Défi) lancent un appel à faire des droits des femmes une priorité sociétale dans tous les partis et à tous niveaux de pouvoir. Elle adressent pour ce faire une lettre ouverte, publiée par les titres de Sudpresse jeudi.

"Nous appelons à un sursaut lors de ces élections. Nous appelons tous les partis et tous les candidats, hommes et femmes, à faire de la défense des droits des femmes une priorité réelle, et pas qu'un discours électoral. Nous nous engageons à nous battre tous les jours pour que le fait d'être une femme ne soit plus jamais synonyme d'être moins qu'un homme", écrivent Céline Frémault (ministre bruxelloise cdH), Valérie De Bue (ministre wallonne MR), Cécile Jodogne (secrétaire d'État bruxelloise Défi), Marie-Christine Marghem (ministre fédérale MR), Sophie Rohonyi (présidente Défi Périphérie) et Opaline Meunier (conseillère communale cdH). Les mandataires constatent que les expertes et les femmes politiques sont toujours beaucoup trop rares dans les médias, "limitant à l'occasion l'expression des opinions, des valeurs et des combats des femmes politiques". "Pire, cette omniprésence des experts masculins leur permet d'encore et toujours incarner dans l'imaginaire collectif la compétence et l'autorité". Les six femmes dénoncent aussi les violences faites aux femmes, en rappelant notamment le nombre quotidien de viols en Belgique. "Nous sommes tous responsables de ce bulletin catastrophique: politiques, médias et citoyens. Nous sommes responsables de trop souvent banaliser ce que subissent les femmes. Nous sommes responsables de ne pas accorder une priorité absolue à la lutte contre les violences de toutes formes faites aux femmes", disent-elles encore. (Belga)