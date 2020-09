Soupçonné d'avoir tué et démembré un homme dans le Morbihan, un couple à la barre

Cette semaine, la cour d'assises du Morbihan se penche sur un crime commis 3 ans plus tôt. Le 29 janvier 2017, Sébastien Legendre, 39 ans, fête sa sortie de prison. Après 3 mois passés derrière les barreaux, il retrouve son ancien co-détenu (Frédéric C.) et sa femme (Ludivine Q.) à Melrand. Mais la soirée dégénère. Sébastien est frappé et tué à coups de couteau. Son corps est démembré avant d'être brûlé.

Deux jours plus tard, Ludivine Q. se rend à la gendarmerie. Elle dénonce le crime et accuse son compagnon Frédéric C. Sur place, des ossements calcinés sont découverts dans la cheminée par les gendarmes. Le buste de l'homme découpé et dissimulé dans un sac poubelle est également retrouvé.

Un meurtre pour 50 euros?

Depuis, les deux conjoints s'accusent mutuellement. Frédéric C. assure que le meurtre a été commis par Ludivine Q. et qu'il l'a aidée à faire disparaître le corps. Cette dernière assure aux gendarmes que le coupable n'est autre que son conjoint.

Selon les éléments de l'enquête, le mobile du meurtre pourrait être une extorsion d'argent. Après la mort de Sébastien Legendre, 50 euros ont été débités de son compte bancaire, indiquent nos confrères du Télégramme.

Le couple est jugé pour meurtre aggravé à partir de ce lundi 7 septembre à la cour d'assises du Morbihan. Il risque la réclusion à perpétuité.