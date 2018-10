Soutien à Oleg Sentsov: projection mardi de son film "Gamer" à la Cinémathèque

En soutien au cinéaste ukrainien Oleg Sentsov, en grève de la faim depuis mi-mai, une projection de son premier long-métrage "Gamer" aura lieu mardi à la Cinémathèque, a annoncé vendredi l'institution dans un communiqué.

Prévue mardi à 19H00, cette projection exceptionnelle sera précédée de prises de parole, indique la Cinémathèque, sans plus de précisions. L'entrée sera libre, dans la limite des places disponibles.

Tourné avec 20.000 dollars de budget, "Gamer" raconte l'histoire d'un adolescent qui participe à des compétitions de jeux vidéo tout en faisant face à une vie quotidienne difficile dans un village d'Ukraine. Issu de l'expérience personnelle d'Oleg Sentsov, le film a été montré dans de nombreux festivals et récompensé à Rotterdam en 2012.

Lundi, à l'issue d'un vote à l'unanimité, la mairie de Paris avait attribué la citoyenneté d'honneur au réalisateur ukrainien, emprisonné en Russie.

Le cinéaste de 42 ans, opposé à l'annexion de la Crimée, a été condamné en 2015 à 20 ans de détention pour "terrorisme" et "trafic d'armes" à l'issue d'un procès qualifié de "stalinien" par Amnesty International et dénoncé par Kiev, l'UE et les États-Unis.

Il a cessé de s'alimenter le 14 mai et n'est maintenu en vie que par les compléments alimentaires injectés par l'administration pénitentiaire russe.

Depuis plusieurs mois, responsables politiques, écrivains, acteurs (Johnny Depp) ou cinéastes (comme Jacques Audiard) occidentaux ont multiplié les appels, allant pour certains jusqu'à observer une journée de grève de faim, pour demander la libération d'Oleg Sentsov.