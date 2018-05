Spectacle impressionnant en France: le lac de Serre-Ponçon, dont le niveau est au plus bas depuis 5 mois, laisse apparaître d'anciens villages engloutis (vidéo)

Dans les Hautes-Alpes françaises, le lac de Serre-Ponçon offre un spectacle inédit. Son niveau n’a jamais été aussi bas. A la fois à cause de travaux, le lac a été asséché artificiellement, mais aussi à cause du manque d’eau en cette saison.

Depuis sa création, en 1960, c’est la première fois que le lac de Serre-Ponçon offre un tel spectacle. Les touristes s’y baladent comme si c’était la plage et le seul bateau qui s’y trouve ne bouge pas d’un pouce depuis cinq mois. "Impressionnant... Moi qui suis de la région, je ne l'avais jamais vu comme ça... Ça m’inquiète un peu quand même, ah si un peu car on dit qu'il est à -43 mètres de sa côte. D'après ce qu'a dit le maire de Savines, avec la neige qu'il y a sur l'arc alpin, il y aurait de quoi remplir deux fois le lac... C'est vraiment impressionnant", souligne Christian Robin, un riverain.





Une nouvelle crue est amorcée depuis quelques jours



Ce niveau d’eau extrêmement bas donne l’occasion d’apercevoir, ici et là, quelques vestiges d’anciens villages engloutis par la construction du barrage à proximité. Mais les promeneurs et touristes devront bientôt quitter les lieux, une nouvelle crue est amorcée depuis quelques jours. "Il est tombé aujourd'hui un peu plus de 2,5 milliard de mètres cube de neige, donc d'eau, sur les sommets cela veut dire que lac ayant une capacité d'accueil de 1,2 milliard, vous faites le delta, et on s'aperçoit qu'il y a la capacité de deux fois le remplissage du lac", explique Victor Berenguel, président du SMADESEP, Syndicat Mixte d'aménagement et de développement de Serre-Ponçon.



D’ici juillet, les vestiges disparaîtront sous les eaux, mais le spectacle sera toujours aussi saisissant.