Starligue de Hand: PSG, Montpellier, Nantes, un trio d'Européens pour régner sur la France

Le Paris SG, Montpellier et Nantes, les trois clubs qui ont dominé l'Europe la saison dernière, s'affrontent à partir de mercredi pour régner sur la France dans une Starligue de handball plus relevée que jamais.

. Paris pour le quintuplé

Daniel Narcisse a pris sa retraite, mais les trentenaires Nikola Karabatic et Luc Abalo sont toujours là, le quadragénaire Thierry Omeyer aussi pour une dernière saison dans la cage, aux côtés de Nedim Remili et des stars étrangères Mikkel Hansen (danois) et Sander Sagosen (norvégien). De quoi viser évidemment un cinquième titre d'affilée, série réussie seulement par Montpellier dans le passé. Le club le plus riche de France a renforcé sa défense en recrutant l'Espagnol Viran Morros et le Danois Henrik Toft-Hansen, mais la grande nouveauté, c'est l'arrivée de l'entraîneur Raul Gonzalez, ibérique lui aussi. Sa mission: donner enfin au PSG le titre européen qu'il a déjà remporté avec le Vardar Skopje il y a deux ans, tout en conservant la suprématie nationale. "Le changement, ça sort le groupe de sa zone de confort, ça peut créer une dynamique positive", assure le pivot Luka Karabatic. Battu en demi-finale du Trophée des champions par Saint-Raphaël le week-end dernier, le PSG devra vite trouver les bons réglages pour ne pas laisser filer des points qui seront difficiles à rattraper.

. Montpellier en reconquête

Six ans sans titre national, c'est long pour le détenteur du record (14)! La saison dernière, le MHB a fait la course en tête jusqu'à deux journées de la fin et une défaite fatale à Saint-Raphaël. Le sacre européen de Cologne, quatre jours plus tard, a relégué ce désastre au rang de péripétie. Mais les regrets sont encore là. La reconquête du championnat, "le titre le plus dur à aller chercher nerveusement" selon le nouveau capitaine Valentin Porte, sera prioritaire. Patrice Canayer a conservé presque tout son effectif, le gardien Vincent Gérard, Melvyn Richardson, Michaël Guigou (blessé pour le moment) et les étrangers Diego Simonet et Jonas Truchanovicius. Mais le seul partant, Ludovic Fabregas, nouveau pivot de Barcelone, risque de laisser un grand vide. Les Montpelliérains ont parfaitement lancé leur saison en gagnant le Trophée des champions, le premier depuis 2011.

. Nantes pour une première

Troisième en 2016 et 2018, deuxième en 2017, finaliste de la Ligue des champions, le "H" ne va plus se contenter du podium. "On a les qualités pour aller chercher le titre. On a battu les équipes qui ont terminé devant nous, mais c'est à confirmer sur toute la saison", assure le capitaine Rock Feliho. L'équipe est presque la même que l'an passé, construite autour d'internationaux français (Nicolas Claire, Nicolas Tournat, Romain Lagarde, le gardien Cyril Dumoulin) et d'un duo d'Espagnols (Eduardo Gurbindo, David Balaguer), devenu trio avec le retour de Barcelone de l'ailier Valero Rivera, le gendre de l'entraîneur Thierry Anti.

. Saint-Raphaël en tête des outsiders

Présent dans le quatuor de tête depuis quatre ans, Saint-Raphaël devrait rester une des destinations les plus redoutées par les trois grands. "On est capable de battre toutes les équipes, on l'a montré. L'année dernière on a un peu été le juge arbitre de la saison", souligne l'international Adrien Dipanda. L'objectif sera le podium. Le titre, le SRVHB compte plutôt aller le chercher en Coupe de l'EHF (C2) après sa place de finaliste la saison dernière. D'autres clubs pourront réussir des coups: Aix, que son entraîneur Jérôme Fernandez veut faire grimper dans le top 4, Nîmes, tombeur du PSG la saison dernière, et pourquoi pas Dunkerque et Chambéry. "La Ligue se densifie par le haut", souligne le manager général du PSG Bruno Martini, dont les hommes avaient chuté à Nîmes et à Aix l'an passé.

. Déjà une affiche à l'Arena d'Aix

Les Montpelliérains commencent dans le vif du sujet avec un voyage délicat à Aix dès la première journée jeudi. C'est contre le PAUC qu'ils avaient subi l'une de leurs trois défaites de la saison dernière (dans l'Hérault). Nantes, chez le promu Pontault-Combault, et Paris, à domicile dans le derby contre Ivry, devraient démarrer plus en douceur mercredi. Le premier choc de la saison est prévu pour le 27 septembre en Loire-Atlantique: Nantes contre Montpellier (4e journée).