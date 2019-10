Starligue: Saint-Raphaël au fond du trou

Le compteur de Saint-Raphaël est toujours bloqué sur zéro: le club varois, candidat aux places européennes, a concédé une quatrième défaite en chutant contre Ivry (28-31) mercredi lors de la 4e journée de Starligue de handball toujours survolée par le PSG.

Seul en tête, le club de la capitale a lui signé une quatrième victoire en maîtrisant Toulouse (34-28) grâce notamment à 7 buts de Nedim Remili, alors que Montpellier, son principal rival, a dû s'employer pour arracher un précieux succès à Tremblay (26-25).

L'équipe de Saint-Raphaël, elle, n'a pas réussi à sauver la face et a décidément du mal à tourner la page Joël da Silva, dont le contrat d'entraîneur n'avait pas été renouvelé à l'issue de la saison passée.

C'est pourtant lui qui avait a fait vivre au SRVHB ses plus belles heures avec notamment une deuxième place en Championnat en 2016 et une finale de Coupe EHF (C2) en 2018. Son ex-adjoint Rares Fortuneanu, promu entraîneur principal, a toutes les peines du monde à faire tourner la boutique, comme ce revers concédé à domicile l'a encore montré.

Ivry, qui s'était maintenu de justesse dans l'élite la saison dernière, n'avait rien d'un épouvantail. Mais les Varois, malgré les renforts de Daniel Sarmiento et Alexander Lynggaard, de retour de blessure, se sont encore pris les pieds dans le tapis.

Emmené par Mathieu Bataille et Linus Persson (6 buts chacun), Ivry a pris les commandes après 20 minutes de jeu, pour ne quasiment plus les lâcher et s'offrir une première victoire.

Bon dernier avec un zéro pointé, Saint-Raphaël subit une trajectoire à l'opposé de celle du PSG, qui trône en tête. A la deuxième place figure Aix, qui a préservé son invincibilité en matant Istres (31-23).

Nantes, intraitable lors de son voyage à Chartres (38-28), un promu, complète le podium mais avec le même nombre de points (6) que Montpellier (4e) qui a obtenu sa troisième victoire, au finish, grâce au meneur de jeu argentin Diego Simonet.

Dunkerque s'est rassuré en signant un deuxième succès aux dépens de Créteil (27-20).

Cette 4e journée s'achèvera jeudi en Savoie lors du duel entre Chambéry et Nîmes, deux outsiders en quête de rachat.