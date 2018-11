Strasbourg: un drapeau régionaliste installé quelques heures au sommet de la cathédrale

(Belga) Un drapeau rouge et blanc, symbole du régionalisme alsacien, a été illégalement installé dimanche matin pendant quelques heures sur la flèche de la cathédrale de Strasbourg, a-t-on appris de sources concordantes.

La présence de la bannière bicolore a été signalée dans la matinée à l'Oeuvre Notre-Dame, qui gère le monument et a dépêché une équipe pour le retirer, a indiqué son directeur adjoint, Eric Salmon. Selon lui, l'étendard a été installé à 142 m de hauteur, point culminant de l'édifice. Aucune effraction n'a été constatée et une enquête est en cours pour déterminer quand, comment et par qui le drapeau a été accroché à la flèche du monument, a précisé la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP) du Bas-Rhin. La préfecture a annoncé "un dépôt de plainte par les services de l'État". "La cathédrale s'escalade très facilement à partir du sol. Un bon escaladeur peut monter, il y a des prises un peu partout", a commenté M. Salmon. Une vingtaine de personnes s'est rassemblée "avec des drapeaux alsaciens" dans la matinée près de la place de la République, où se déroulait une cérémonie commémorant le centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale, a ajouté la DDSP. Le drapeau "Rot un wiss" (rouge et blanc, en alsacien), symbole de l'identité alsacienne, est arboré par les régionalistes. (Belga)