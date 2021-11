Strasbourg: un homme s'immole par le feu devant la cathédrale

(Belga) Un homme de 27 ans s'est immolé par le feu devant la cathédrale de Strasbourg mardi en fin d'après-midi, ont annoncé dans la soirée les pompiers du Bas-Rhin.

Le jeune homme a été pris en charge par les secours sur le parvis de la cathédrale vers 18H45 et transporté à l'hôpital en urgence absolue. Une dizaine de pompiers ont été engagés pour cette intervention dans un des lieux les plus touristiques de ville. Le jeune homme, qui souffrait de troubles psychiatriques, s'était échappé de l'établissement où il avait été admis pour des soins, selon une source préfectorale. Plus tard dans la soirée, il a été évacué vers le centre des grands brûlés de Metz. (Belga)