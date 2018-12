Suisse: Ueli Maurer désigné président, deux nouvelles ministres

Le ministre suisse des Finances Ueli Maurer a été élu mercredi à la présidence annuelle de la Confédération suisse, fonction largement symbolique, par le Parlement qui a également désigné deux nouvelles ministres.

L'élection de M. Maurer, 68 ans, membre de l'Union démocratique du centre (UDC, droite populiste), était attendue, les sept membres du gouvernement exerçant cette présidence à tout de rôle.

Ueli Maurer est membre depuis 2009 du gouvernement, au sein duquel il a déjà exercé les fonctions de ministre de la Défense. Il a déjà été président en 2013.

Le Parlement a par ailleurs élu au gouvernement deux femmes, Viola Amherd et Karin Keller-Sutter, à la suite du départ de deux ministres, un homme et une femme. Le Conseil fédéral est désormais composé de trois femmes et quatre hommes.

Viola Amherd, membre du Parti démocrate-chrétien (centriste), a été élue pour succéder à Doris Leuthard, ministre de l'Energie appartenant au même parti, qui a annoncé sa démission à la fin de l'année après 12 ans au gouvernement.

La juriste de 56 ans du canton du Valais (sud) a remporté 148 suffrages sur 240.

Karin Keller-Sutter, du Parti libéral (centre-droit) remplace quant à elle Johann Schneider-Ammann, ministre de l'Economie membre de la même formation politique, qui quitte aussi ses fonctions fin décembre après les avoir occupées pendant huit ans.

Cette professeure et interprète âgée de 54 ans du canton de Saint-Gall (nord-est) a aussi été élue largement, avec 154 voix.

Il n'est toutefois pas certain que ces deux nouvelles ministres occuperont les mêmes fonctions que les collègues qu'elles remplacent. Au sein du Conseil fédéral, les ministres choisissent leur portefeuille en fonction de leur ancienneté.