Sur la route des Jeux: Mathilde Lamolle, entre "imagerie mentale" et "pensées parasites"

Championne d'Europe et du monde juniors, multiple championne de France, Mathilde Lamolle est à 24 ans l'un des plus grands talents du tir sportif français et a déjà l'expérience des Jeux olympiques après avoir participé en 2016 à ceux de Rio.

Jusqu'aux JO-2024 de Paris, en passant - sauf rebondissement - par ceux de Tokyo cet été, la jeune tireuse aubagnaise raconte son parcours à l'AFP. Dans ce deuxième épisode, l'importance de la préparation mentale et la gestion des émotions dans un sport de grande précision.

"Le travail mental, la gestion des pensées et des émotions, sont essentiels pour arriver à très haut niveau en tir. Je dois rester concentrée quel que soit le stress lié à la compétition. C'est un sport de précision. Une erreur de quelques millimètres sur l'arme engendre une erreur importante sur la cible."

"En début de compétition, il y a une phase consciente où on s'attache à des points techniques, on se répète les choses à faire. Ca permet de fixer un cadre, de savoir que si on met tous ces éléments, on fera 10 ou proche de 10. Mais dès qu'on peut, il faut enchaîner et un peu lâcher prise. Pas penser à rien, mais s'en remettre aux automatismes. On a tellement répété le geste qu'il est ancré, enregistré. Avant de tirer, je visualise un coup parfait, je fais tous les éléments techniques, puis je laisse aller. Ce que je viens de répéter mentalement va se produire, le cerveau sait ce qu'il faut faire. Mais la difficulté est de rester lucide pour percevoir les petites alertes: +Là tu bouges trop, là c'est un peu long, là tu n'as pas assez appuyé+. Il faut laisser faire le corps mais en restant très actif mentalement."

- "Idée à la con" -

"On a le droit de penser à autre chose. Les épreuves sont longues et pour rester attentif à 100%, il faut parfois relâcher. Entre les coups, entre les séries, on peut donc penser à tout et n'importe quoi. Puis on se remet dans sa bulle, on revient sur le tir. Ca c'est dans un monde idéal. Mais parfois, une idée à la con arrive quand il ne faut pas, quand on est en visée. Il faut faire avec. Il n'y a pas le temps, il faut que cette pensée parasite dégage. Ca se travaille à l'entraînement. On est en visée et l'entraîneur nous dit des mots, au hasard. Vite je prends l'info, je l'évacue et je reviens sur mon tir."

"Quand on fait une erreur, on essaie de revenir sur du contrôle, de reconstruire quelque chose de parfait. Mais sans trop en faire non plus, en restant lucide. A mon niveau, ça doit être le plus court possible parce que deux 9 d'affilée, c'est déjà trop. A l'inverse, quand on enchaîne les 10, on peut se distraire, se projeter trop vite sur la fin du match. Et c'est là qu'on fait une erreur. La gestion de cette émotion positive, c'est me dire qu'enchaîner les 10 c'est normal, je m'entraîne pour ça. Si je fais par exemple sept 10 de suite, je vais prendre un instant, fermer les yeux, me concentrer sur ma respiration et revenir en arrière, comme si c'était le début du match."

- Imagerie mentale -

"La fatigue mentale est une réalité. Gérer ses pensées, ses émotions, demande beaucoup d'énergie. En match, l'attention peut descendre et ça se paie immédiatement, c'est là que les erreurs viennent. Ca aussi, ça passe par l'entraînement. Un match dure tant de temps, alors à l'entraînement il faut tenir le double. En stage, on peut tirer de 8h à 19h. Physiquement c'est compliqué, mais mentalement encore plus. On s'asseoie et les pensées arrivent de nulle part. Mais il faut y retourner, éviter que ces pensées dégradent la performance."

"Je travaille deux fois par mois avec un préparateur mental, depuis 2016. Après Rio, j'ai compris que mon bagage technique et mon entraîneur ne suffiraient pas à aller plus haut. Or, je cherchais l'exceptionnel. On travaille sur la concentration, l'attention, avec de la visualisation, de l'imagerie mentale, beaucoup d'exercices de respiration. Pour être régulière à très haut niveau, je crois que c'est indispensable."

Propos recueillis par Stanislas TOUCHOT