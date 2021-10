Tempête Aurore dans le nord de la France: 250.000 foyers privés d'électricité, les trains perturbés

Plus de 250.000 foyers sont privés d'électricité et la circulation des trains est perturbée dans le nord de la France, principalement en Normandie, en raison des vents violents qui ont balayé le pays dans la nuit de mercredi à jeudi.



Quelque 250.000 foyers sont privés d'électricité dans le nord de la France, principalement en Normandie, a indiqué Enedis, le gestionnaire de distribution d'électricité en France, dans un communiqué à l'AFP. Environ 3.000 techniciens sont mobilisés sur le terrain et la force d'intervention rapide de la filiale d'EDF (fournisseur d'électricité en France) a été déclenchée. La circulation des trains est par ailleurs perturbée dans le nord du pays.

De nombreux internautes ont signalé des perturbations sur les réseaux sociaux, certains partageant des photos d'arbres tombés en travers des routes. "En raison de fortes rafales de vent, des chutes d'arbres perturbent le trafic des trains en Ile-de-France, en Normandie, dans le Nord et en Lorraine (est). Renseignez-vous sur les trains qui circulent avant de vous rendre en gare, et restez prudents", a écrit le ministre français des Transports Jean-Baptise Djebbari dans un tweet. Le coup de vent - la dépression "Aurore" - qui balaie le nord de la France depuis mercredi après-midi a progressé vers l'est dans la nuit de mercredi à jeudi.

Une quinzaine de départements de l'Est sont encore en vigilance jaune, selon Météo France qui signale un "fort coup de vent se décalant rapidement vers la Champagne-Ardennes, puis vers la Lorraine dans la matinée en perdant de son intensité". La vigilance orange a été levée dans tous les départements concernés dans la nuit.