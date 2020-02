Tempête Hervé en Corse: 700 hectares brûlés dans un incendie

Un incendie a ravagé 700 ha de végétation mardi entre Quenza (Corse-du-Sud) et Solaro (Haute-Corse) sans faire de blessé, attisé par des vents violents qui ont conduit Météo-France à placer la Corse en alerte orange mardi.

"La superficie globale de cet incendie reste difficile à apprécier mais peut être estimée provisoirement à 700 ha de résineux et gros maquis", a indiqué en fin d'après-midi le commandant Pierre Ferrandini, du centre opérationnel départemental d'incendie et de secours ( Codis).

Le sinistre n'a pas fait de blessé et des moyens de lutte suppleméntaires sont prévus pour les prochaines 72 heures. La préfecture de Corse a précisé à l'AFP que deux colonnes de pompiers, soit 120 personnes, devaient arriver mercredi du continent ainsi que quatre avions bombardiers d'eau.

Deux de ces "Pelicans" devaient venir mardi depuis la base de Nîmes mais "n'ont pas pu décoller à cause du vent", avait indiqué plus tôt à l'AFP le colonel Jean-Jacques Peraldi, directeur départemental adjoint du service incendie et secours de Haute-Corse (SIS 2B).

Au total, 74 véhicules et plus de 200 personnes sont engagés sur cet incendie qui a touché la vallée de Solenzara et la forêt de Tova, a précisé le Codis 2B qui note qu'en début de soirée "le feu a baissé d'intensité mais restait très actif", un changement de direction du vent étant attendu par les pompiers.

"Quelques centaines de foyers sont actuellement privés d'électricité principalement dans la zone de l'incendie", a par ailleurs indiqué à l'AFP Michael Mechali, responsable de la communication chez EDF Corse. Un retour à la normale est attendu mardi soir, a-t-il ajouté.

Depuis 06H00, l'ensemble de la Corse a été placée en alerte orange aux vents violents en raison du passage de la tempête "Hervé". Météo France a notamment enregistré des rafales à 195,1 km/h sur le Cap corse (Haute-Corse) et à 169km/h à La Chiappa (Corse-du-Sud).

L'organisme a rétrogradé en alerte jaune la Haute-Corse depuis 16H00. "En Haute-Corse, le vent restera encore soutenu ce (mardi) soir mais les valeurs de rafales attendues ne justifient plus un maintien en vigilance orange", a-t-il précisé. "En Corse-du-Sud, jusqu'à ce (mardi) soir, en particulier sur la façade orientale, les fortes rafales vont persister avec encore des valeurs de 120 à 160 km/h".

L'usage du feu a été interdit dans l'île mardi et mercredi. Selon la préfecture de Corse-du-Sud, plusieurs autres départs de feu liés à des écobuages ont été constatés notamment à San-Gavino.

Météo-France invitait à "limiter les déplacements", les promenades en forêt et sur le littoral et à rester vigilant face aux chutes possibles d'objets et de branches.

La Collectivité de Corse avait suspendu tous les transports scolaires et interurbains pour la journée. Du côté des trains, les parcours Bastia-Corte et Corte-Bastia avaient été supprimés.

Fin décembre, la tempête Fabien avait coupé la Corse du continent pendant plusieurs jours après l'interruption des vols et des traversées maritimes en raison d'une puissante houle et de vents menaçants.