Tennis: à Halle, Pouille et Gasquet chutent d'entrée, Paire attend Federer

Le gazon ne réussit pas forcément mieux aux Français: Lucas Pouille et Richard Gasquet ont été sortis dès le 1er tour mardi à Halle, alors que Benoit Paire est parvenu à s'en sortir et jouera sans doute Roger Federer au prochain tour.

Les jours se suivent et malheureusement se ressemblent pour les joueurs français: Pouille, 18e mondial et tête de série N.5, a été éliminé en deux manches et deux heures par le jeune Grec Stefanos Tsitsipas, 19 ans et 35e mondial, qui l'a battu 6-2, 7-6 (7/3).

Après une saison sur terre battue plus que chaotique, Pouille pensait pourtant avoir trouvé de bonnes sensations sur gazon à Stuttgart, battu en demi-finales par le Canadien Milos Raonic. Mais le N.1 français a visiblement du mal à enchaîner les matches cette saison.

Victorieux dimanche à Rosmalen, Gasquet, tête de série N.8 et 25e mondial, a été éliminé en deux sets 6-2, 6-2 et une petite heure, au lendemain de son 32e anniversaire, par Florian Mayer, un Allemand vieillissant au jeu toujours aussi surprenant. Pas forcément de bonnes nouvelles pour les Tricolores à deux semaines de Wimbledon.

Quant à Paire, 29 ans, 48e mondial, il ne va peut-être pas savourer longtemps son statut de rescapé à Halle. Le Français s'est imposé sans trop de souci au premier tour face à Steve Johnson, 7-5, 7-6 (7/5), mais il pourrait affronter au prochain tour Federer, un "must" sur gazon.

Le Maestro suisse, récent vainqueur à Stuttgart et de nouveau N.1 mondial, aux dépens de Rafael Nadal, affronte mardi le Slovène Aljaz Bedene, 72e mondial, un adversaire qui risque de ne pas peser bien lourd.