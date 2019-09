Tennis: "Je fais une année pleine", se félicite Tsonga

"Je fais une année pleine, sans blessure, je rentre dans tous les objectifs que je m'étais fixés": le Français Jo-Wilfried Tsonga a affiché sa satisfaction après avoir remporté le tournoi ATP 250 de Metz dimanche, le 18e titre de sa carrière.

"Ca me permet de remporter un nouveau tournoi et de voir l'avenir avec confiance", a ajouté le Manceau de 34 ans, qui va réintégrer lundi le Top 50 au classement ATP (39e).

QUESTION: Ce match a été difficile. Avez-vous pensé que vous pouviez perdre dans le deuxième set ?

REPONSE: "Non, j'étais dans mon match, ce qui m'a permis de gagner. Quoi qu'il arrive je reste dans le combat. Pour remporter ce genre de matches, il faut garder son calme et attendre le moment opportun pour tenter sa chance. C'était dur car il jouait très très bien et ça a duré (2h47 ndlr). Je suis très heureux de cette victoire car ça prouve que mentalement j'étais là."

Q: Dans le dernier set, vous remportez les 14 premiers points, comment l'expliquez-vous ?

R: "J'ai commencé à me relâcher, à taper plus fort, j'ai été un peu plus véloce. Je suis juste content de l'issue du match, je voulais une victoire. Ca me permet de remporter un nouveau tournoi et de voir l'avenir avec confiance. Je n'ai pas encore atteint mes objectifs car je veux être tête de série à l'Open d'Australie. Il y a encore toute la fin de la saison qui m'attend, je vais rester dedans. Si je veux attaquer la saison prochaine dans les meilleures conditions, ça passe par là."

Q: Etes-vous satisfait de votre saison, après une année blanche en 2018 en raison des blessures ?

R: "Je suis fier d'être revenu. Ce n'est pas toujours simple de revenir après des blessures importantes qui nécessitent une opération (il a été opéré du genou gauche en avril 2018, ndlr). Je passe en un an de la 300e à la 39e place mondiale. Je fais une année pleine, sans blessure, je rentre dans tous les objectifs que je m'étais fixés. Je peux envisager la suite sereinement pour continuer à faire ce genre de match où mentalement je suis solide. J'ai juste envie de continuer à prendre du plaisir à faire ce que je fais. J'ai toujours aimé aller sur le terrain, me battre, et mon palmarès parle pour moi car j'ai toujours eu une certaine régularité. J'espère que ça va continuer et qu'il y aura encore de bons moments de tennis à vivre."

Propos recueillis en conférence de presse