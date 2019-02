Tennis: Wawrinka rejoint Monfils en finale à Rotterdam

Le revenant Stan Wawrinka s'est hissé en finale du tournoi de Rotterdam samedi aux dépens du N.7 mondial, le Japonais Kei Nishikori (6-2, 4-6, 6-4). Il y retrouvera Gaël Monfils (33e), tombeur du Russe Daniil Medvedev, classé 16e (4-6, 6-3, 6-4).

Le Suisse n'avait plus atteint de finale depuis celle perdue à Roland-Garros en juin 2017 face à Rafael Nadal.

Loin du niveau qui l'a conduit à la place de N.3 mondial avant son opération à un genou, "Stanimal" aura un léger ascendant face à "La Monf" qu'il a battu 3 fois en cinq confrontations.

D'autant que le Français, aux résultats en dents de scie depuis sa saison 2017 minée par des blessures, traîne depuis le début de la semaine une douleur au poignet gauche.

"J'ai fait une grosse chute le premier jour et j'en ai ressenti les effets tous les jours. J'ai pris des antidouleurs. Ce n'est pas terrible mais je travaille avec mon kiné", a révélé Monfils après sa victoire aux airs de revanche face à Medevedev qui l'a éliminé au même stade en deux sets à Sofia avant de soulever le trophée.

"J'espère être porté par ma lancée", a confié le joueur de 32 ans, essayant "de ne pas penser" à sa blessure au poignet gauche.

"Avec vous (le public) et l'adrénaline, j'espère que je serai frais", a tenté de rassurer le Parisien, au style toujours spectaculaire, qui a paru accuser la fatigue après certains points.

C'est la deuxième finale à Rotterdam pour le N.4 tricolore après celle de 2016, quand il s'était incliné face au Slovaque Martin Klizan.

L'occasion pour le Français, aux performances intermittentes, de soulever un trophée pour la première fois depuis plus d'un an et sa victoire au tournoi de Doha en janvier 2018.