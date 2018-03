The Art Newspaper lance une version française

The Art Newspaper, qui fait partie des médias anglo-saxons les plus réputés dans le domaine de l'art, se met à la langue de Molière, avec le lancement lundi d'un site internet en français qui devrait être suivi d'ici quelques mois d'un magazine.

Le site en français (https://daily.artnewspaper.fr/), sur abonnement, va notamment chercher à développer "l'enquête et l'analyse" et à renforcer la visibilité des artistes français à l'étranger, en produisant des contenus qui seront repris dans les autres éditions du média culturel, a expliqué à l'AFP Philippe Régnier, directeur de la rédaction de The Art Newspaper France.

Le site, qui traitera de l'art contemporain comme de l'art ancien, mise sur la notoriété de la marque The Art Newspaper, reconnue dans les milieux artistiques et sur le marché du l'art, pour développer rapidement son lectorat. "Nous espérons atteindre assez vite 5.000 abonnés, puis 10.000 l'année prochaine", déclare M. Régnier.

"La version papier arrivera au cours du premier semestre 2018, plutôt sur une base mensuelle", indique-t-il.

Avant de piloter ce nouveau projet, Philippe Régnier a été pendant une décennie directeur de la rédaction du Journal des Arts, avant de fonder le Quotidien de l'art qu'il a quitté après son rachat en octobre par le groupe Beaux-Arts.

Créé en 1990, The Art Newspaper disposait jusqu'ici de rédactions à Londres et New York et d'antennes éditoriales dans plusieurs autres villes, plus un réseau d'une cinquantaine de correspondants dans 30 pays.

En plus de ses éditions principales en anglais, des versions ont déjà été lancées en russe, italien, chinois et grec. The Art Newspaper revendique une audience de 1,3 million de lecteurs, toutes éditions confondues.