Theo Francken avoue s'inspirer parfois du Vlaams Belang en matière migratoire

(Belga) Le secrétaire d'État à l'Asile et la Migration Theo Francken (N-VA) a reconnu, dans un débat jeudi soir avec le président du Vlaams Belang Tom Van Grieken, s'inspirer parfois du parti d'extrême-droite en matière migratoire.

Au cours d'un débat à Edegem qui portait notamment sur le Pacte des Nations unies sur les migrations, le leader du Vlaams Belang a fait observer que son parti avait plus de points en commun en politique migratoire avec la N-VA qu'avec les autres partis. Il a déploré au passage le refus de la N-VA de monter en coalition avec son parti dans plusieurs communes du nord du pays. Theo Francken a reconnu suivre en partie le Vlaams Belang en matière de migrations. "Le Vlaams Belang est comme le canari dans la mine", a-t-il indiqué en évoquant les avertissements de Filip Dewinter (VB) sur Sharia4Belgium, qui n'auraient pas été pris au sérieux. "Je suis (ce qu'écrit) le Vlaams Belang en matière de migration, je ne me sens pas à l'aise de le reconnaître", a enchaîné M. Francken, cité dans De Standaard. "Je lis vos textes, parfois je m'en inspire. Sur ce terrain, vous avez énormément conscientisé, c'est méritoire", a-t-il ajouté. Il a confirmé être opposé au principe du cordon sanitaire, tout en rappelant certaines attaques que le parti d'extrême droite a portées contre lui et son entourage. Concernant le Pacte de l'ONU, le secrétaire d'État a confirmé les difficultés de la N-VA au sein du gouvernement, mais a estimé qu'il restait suffisamment de temps pour trouver une solution. (Belga)